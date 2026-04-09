Se dau sau nu bursele înainte de Paște? Răspunsul care îi va nemulțumi pe elevi

Profesorii și-au primit deja banii, dar elevii își vor lua bursele la data-standard, chiar dacă mulți se așteptau la o plată anticipată.
Se dau sau nu bursele înainte de Paște? Răspunsul care îi va nemulțumi pe elevi
Foto: Pexels
Luiza Moldovan
09 apr. 2026, 14:13, Social

Elevii nu vor primi bursele înainte de Paște în luna aprilie, ci la termenul obișnuit, 20 aprilie, potrivit calendarului de plată stabilit de autorități.

Spre deosebire de salariile profesorilor, care vor fi achitate mai devreme în această lună, bursele elevilor vor fi virate conform programului standard, fără devansări.

Ce sume primesc elevii

Pentru luna aprilie, cuantumul burselor rămâne neschimbat, adică 450 de lei pentru bursele de merit și 300 de lei pentru bursele sociale și tehnologice.

Banii sunt transferați de Ministerul Educației către unitățile de învățământ prin intermediul inspectoratelor școlare, iar plata efectivă către elevi este făcută de școli.

De ce nu sunt plătite mai devreme

În timp ce salariile profesorilor vor fi plătite anticipat în această lună, bursele elevilor respectă regula generală: se achită pe data de 20 a fiecărei luni pentru luna precedentă.

Autoritățile nu au anunțat vreo excepție pentru perioada sărbătorilor pascale.

Lună cu bursă integrală

Aprilie este una dintre lunile în care elevii beneficiază de burse în cuantum integral, deoarece nu există zile de vacanță care să afecteze calculul sumelor.

În anul școlar curent, doar lunile martie și mai sunt luni complete de cursuri, situație care se reflectă și în valoarea burselor acordate.

Regula pentru zilele libere

În cazul în care data de 20 cade într-o zi nelucrătoare, plata burselor se face în ultima zi lucrătoare anterioară.

Pentru luna aprilie, însă, plățile sunt programate să fie efectuate conform calendarului standard.

