Clanurile „Ștoacă” și „Toboșarii”, război pentru teritoriu în Capitală: 14 persoane trimise în judecată. Disputa pentru Ferentari și Giurgiului

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 au finalizat cercetările într-un dosar care vizează infracțiuni precum șantaj, loviri sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și uz de armă fără drept.

Potrivit anchetatorilor, conflictul dintre cele două grupări s-a desfășurat în perioada ianuarie-iunie 2026 și a avut la bază disputa privind controlul unor zone din Capitală, în special cartierele Ferentari și Giurgiului.

Prin rechizitoriul din 29 septembrie 2026, procurorii au dispus trimiterea în judecată a 14 persoane. Dintre acestea, 11 se află în arest preventiv, iar alte trei sunt în arest la domiciliu. Cercetările au fost extinse și față de încă un inculpat, pentru care a fost dispusă măsura arestului la domiciliu, fiind acuzat de șantaj și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Amenințări cu moartea și atacuri filmate

Anchetatorii susțin că membrii grupării „Ștoacă” ar fi transmis în mod repetat amenințări cu acte de violență și cu moartea către membri ai grupării rivale, inclusiv prin intermediul unor videoclipuri postate online.

Potrivit procurorilor, amenințările ar fi fost urmate de acte de violență. În 13 ianuarie 2026, în jurul orei 00:05, un inculpat ar fi spart cu o rangă luneta unui autoturism aflat în mers, condus de una dintre persoanele vizate.

Un alt episod violent a avut loc pe 22 aprilie. O persoană din gruparea „Toboșarii” ar fi fost agresată într-o sală de jocuri de patru membri ai grupării „Ștoacă”. Victima ar fi fost scoasă cu forța în stradă, lovită în mod repetat și obligată să îngenuncheze și să își ceară scuze în fața agresorilor.

Agresiunea ar fi fost filmată, iar înregistrarea ar fi fost ulterior distribuită în mediul online, susțin procurorii.

Zece focuri de armă și cocktailuri Molotov

Conflictul a escaladat pe 17 mai 2026, când nouă inculpați, membri ai celor două grupări, ar fi fost implicați într-o confruntare violentă pe o stradă din Sectorul 5.

Potrivit anchetei, participanții aveau asupra lor pistoale neletale supuse autorizării, sticle incendiare de tip cocktail Molotov și diverse obiecte contondente, inclusiv macete, bâte și bare.

În timpul conflictului ar fi fost trase 10 focuri de armă, au fost incendiate porțiuni din stradă și au fost avariate două autoturisme parcate. Incidentul a provocat o gravă tulburare a ordinii și liniștii publice.

Victimă tăiată cu maceta și împușcată

Un nou episod violent s-a produs pe 9 iunie 2026. Doi inculpați din gruparea „Toboșarii” ar fi agresat un membru al grupării rivale.

Potrivit procurorilor, victima a fost tăiată cu o macetă în zona abdominală și împușcată în spate cu mai multe proiectile de cauciuc trase cu un pistol neletal supus autorizării.

Victima a suferit leziuni traumatice considerabile și a avut nevoie de mai multe zile de îngrijiri medicale.

Anchetatorii au documentat și o faptă distinctă, atribuită unui alt inculpat din gruparea „Ștoacă”. În luna aprilie, acesta ar fi amenințat o persoană cu acte de violență și cu moartea pentru a o determina să restituie o sumă de bani pe care agresorul o considera datorată.

Cercetările au fost desfășurate cu sprijinul polițiștilor din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Grupuri Infracționale Violente.

Rechizitoriul, împreună cu dosarul cauzei, a fost înaintat Judecătoriei Sectorului 5 București, instanță care urmează să soluționeze cauza.