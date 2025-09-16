Clujenii, invitați să ia parte la prima Zi de Curățenie Națională, cu prilejul inițiativei „Let’s Do It, Romania!”

Potrivit comunicatului publicat marți de Consiliul Județean Cluj, cetățenii cu simț civic sunt îndemnați să se alăture inițiativei naționale de ecologizare „Let’s Do It, Romania!”, care a ajuns deja la cea de-a 15-a ediție.

„Continuăm să sprijinim desfășurarea în județ a acestei inițiative și să promovăm, la rândul nostru, o atitudine responsabilă vis-a-vis de mediul înconjurător. În acest an, pe lângă colectarea propriu-zisă a deșeurilor, în județul Cluj, va fi și o acțiune de plantare de perdele forestiere în zona rampei temporare de la Pata Rât, cu scopul de a împiedica răspândirea deșeurilor. Astfel, și de această dată, îi invităm pe toți cei interesați să se alăture eforturilor organizatorilor și să răspundă afirmativ acestui proiect ecologic național”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Evenimentul este o mișcare socială care aduce împreună voluntari pentru colectarea deșeurilor din natură. Evenimentul este unul anual. În cei 15 ani de activitate, peste 2,6 milioane de români s-au alăturat inițiativei civice. Aceștia au curățat mii de hectare de teren, pentru a inspira comunitățile să devină mai responsabile, potrivit comunicatului de presă citat.

Autoritățile din Cluj îi îndeamnă pe cetățeni să se alăture campaniei naționale din data de 20 septembrie, să strângă deșeurile din natură, dar și să petreacă o zi alături de oameni responsabili, care doresc să facă fapte bune.

Potrivit comunicatului de presă citat, cei care doresc să se alăture inițiativei se pot înscrie pe site-ul Let’s Do It, Romania sau pot să îi contacteze direct pe coordonatorii județeni din Cluj ai campaniei.

În județul Cluj manifestarea va avea loc în Zona Pata Rât Cluj-Napoca, unde vor fi curățate toate dealurile din apropierea rampelor. Tot în 20 septembrie va fi realizată și o centură verde în arealul Pata Rât, centură care are ca scop să oprească zborul deșeurilor ușoare către dealurile din apropiere și să filtreze aerul din zonă, după cum se arată în comunicatul citat.

„Anul 2025 marchează un moment istoric: este primul an în care Ziua de Curățenie Națională are loc în mod oficial, ca zi stabilită prin lege după ce inițiativa a fost adoptată în Parlament și promulgată de Președintele României ca Legea 266/2024. Este o recunoaștere a impactului uriaș pe care voluntarii din toată țara l-au avut în ultimii 15 ani și un angajament pe termen lung față de mediu și responsabilitate civică”, transmit reprezentanții Consiliului Județean Cluj.