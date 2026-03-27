Cod portocaliu de inundații în Gorj și Mehedinți. Cod galben în 17 județe

Hidrologii au emis avertizări Cod portocaliu și Cod galben de inundații valabile pe mai multe râuri din țară până duminică.
Cosmin Pirv
27 mart. 2026, 12:37, Social

Astfel, de vineri seara de la ora 22.00 până sâmbătă la ora 24.00 va fi Cod portocaliu pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu (judeţul Gorj) și Motru (judeţele: Gorj şi Mehedinţi).

O avertizare Cod galben este valabilă de vineri de la ora 12.00 până duminică la ora 12.00 pe râurile din bazinele hidrografice: Timiş, Bârzava, Caraş, Nera (judeţul Caraş Severin), Cerna (judeţele: Gorj și Caraş Severin), Dunăre (judeţele: Mehedinţi și Dolj), Desnăţui (judeţele: Mehedinţi și Dolj), Jiu, Gilort (judeţul Gorj), Motru (judeţele: Gorj şi Mehedinţi), râul Jiu (judeţul Dolj), Jiu (judeţele: Mehedinţi și Dolj), Olt (judeţul Vâlcea), Olteţ (judeţele: Gorj, Vâlcea, Dolj și Olt), Olt (judeţele: Dolj și Olt).

De asemenea, de sâmbătă de la ora 9.00 până duminică la ora 12.00 vor fi sub avertizare Cod galben râurile din bazinele hidrografice: Ialomiţa (judeţele: Dâmboviţa, Prahova și Ilfov), Prahova (judeţele: Prahova și Ialomiţa), Râmnicu Sărat (judeţele: Buzău și Vrancea), Putna (judeţul Vrancea), Trotuș (judeţele: Harghita, Bacău, Neamţ, Covasna şi Vrancea), Bistriţa (judeţele: Neamţ, Harghita şi Bacău).

Se vor înregistra scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menţionate, cu posibile depăşiri ale cotelor de apărare.

 

