Cod roșu de inundații pe râurile din Muntenia. Mobilizare generală a echipelor Apelor Române

Administrația Națională „Apele Române” a anunțat că toate cursurile de apă din Muntenia sunt monitorizate atent, în contextul precipitațiilor abundente prognozate în următoarele 24 de ore.

Fenomenele hidrologice sunt deosebit de periculoase pentru râurile mici, unde viiturile rapide pot provoca efecte locale semnificative, deși în prezent nu au fost depășite cotele de atenție.

Cele mai mari cantități de precipitații s-au înregistrat în bazinul hidrografic Jiu (50–60 l/mp la 9 stații), Olt (50–59 l/mp la stațiile Resca și Mărunței) și Argeș-Vedea (peste 40 l/mp la o stație). Monitorizarea este realizată continuu de hidrometri, care transmit cotele la dispecerate și autorități.

Mobilizarea echipelor Apelor Române include peste 500 de angajați din Olt, Jiu și Argeș-Vedea, 75 de utilaje și 20.000 de saci de nisip pregătiți pentru consolidarea digurilor. Acumulările gestionate de Apele Române și Hidroelectrica sunt pregătite să preia surplusul de apă și să atenueze undele de viitură.

Directorul general Florin Ghiță a subliniat că echipele sunt în stare de alertă 24 de ore din 24 și că situația este monitorizată permanent, cu actualizări transmise autorităților și populației.

Autoritățile recomandă populației evitarea deplasărilor în apropierea cursurilor de apă, neutilizarea podurilor improvizate și curățarea șanțurilor și rigolelor. Localitățile trebuie să transmită rapid avertizările și să sprijine echipele Apelor Române în protejarea lucrărilor de apărare.