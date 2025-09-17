Colegiul Medicilor Bucuresti: Siguranţa pacientului nu este doar un deziderat, ci o responsabilitate

„Ziua Mondială a Siguranţei Pacientului reprezintă un prilej esenţial pentru a reafirma angajamentul faţă de siguranţa şi calitatea actului medical! Din perspectiva noastră, siguranţa pacientului nu este doar un deziderat, ci o responsabilitate comună – a fiecărui profesionist din sistemul medical, dar şi a instituţiilor şi a autorităţilor din sănătate”, a transmis Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti, miercuri, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestora, „siguranţa începe cu o infrastructură adecvată, atât pentru pacienţi, cât şi pentru medici, cu profesionalismul echipei medicale, cu reguli şi norme ce trebuie respectate”.

Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti şi-a reafirmat profesionalismul în ceea ce priveşte siguranţa pacientului.

„Împreună pentru siguranţa pacientului, pentru a transforma procedurile în practică reală, trecând de la birocraţie la aplicare efectivă – totul pentru calitate, siguranţă şi încredere pentru pacient şi în sistemul medical românesc”.