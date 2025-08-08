Controale ANSVSA la produse alimentare, vegetale și băuturi, amenzi de aproape 2,8 milioane lei

Potrivit comunicatului transmis astăz, inspectorii au dat 147 de avertismente și 298 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 2.792.400 lei. Verificările au urmărit igienizarea spațiilor, condițiile de procesare și depozitare, respectarea cerințelor de autorizare, etichetarea corectă, trasabilitatea produselor și aplicarea procedurilor HACCP.

Cele mai frecvente abateri au vizat lipsa igienei în spațiile de lucru, probleme la documentația HACCP (monitorizări, documentaţie, proceduri), etichetarea și ambalarea necorespunzătoare, deficiențe de trasabilitate și nerespectarea normelor privind sănătatea și echiparea personalului.

În cadrul acțiunilor au fost prelevate probe pentru analize de laborator, pentru a verifica respectarea limitelor admise de pesticide, contaminanți și substanțe interzise.