Craiova, într-un basm de iarnă: Târgul de Crăciun se deschide pe 14 noiembrie

Cu tema „Spărgătorul de nuci”, ediția din acest an a Târgului de Crăciun din Craiova va înfrumuseța principalele piețe și străzi ale municipiului. Evenimentul se va derula în multiple zone, inclusiv Piața Mihai Viteazul, Piața Frații Buzești, Piața William Shakespeare, Strada Theodor Aman, Zona Doljana și English Park. Decorul va cuprinde mii de luminițe și instalații tematicice, iar proiecții video vor aduce povestea la viață. Vizitatorii vor putea admira un brad impresionant, se vor bucura de spectacole, de un carusel, de ateliere creative și de numeroase standuri cu produse artizanale.

Satul lui Moș Crăciun și bradul-scenă

O atracție deosebită va fi „Satul lui Moș Crăciun”, amplasat în Piața William Shakespeare. Aici, cei mici îl vor putea vizita pe Moș Crăciun într-o casă decorată de aproape șase metri înălțime, dotată cu un ceas de poveste și iluminată festiv. Zilnic, între 18:30 și 19:00, Moș Crăciun va face o intrare spectaculoasă în Piața Mihai Viteazul, acompaniat de un efect special de zăpadă artificială – o premieră pentru acest an.

Bradul-scenă din Piața Frații Buzești va găzdui concerte și spectacole zilnice, iar cel din Piața Mihai Viteazul, decorat ca un magazin de jucării, va fi un punct de atracție pentru turiști și iubitorii de fotografii.

Oferte gastronomice și de divertisment

Peste o sută de căsuțe de lemn, aranjate în formă de carusel, îi vor încânta pe vizitatori cu dulciuri tradiționale, obiecte artizanale, decorațiuni și băuturi calde. Atmosfera va fi susținută de muzică live, lumini ambientale și activități special concepute pentru copii.

În contextul așteptării unui număr mare de vizitatori, Primăria Craiova, împreună cu RAT SRL și Poliția Locală, a stabilit un plan de gestionare a traficului. Persoanele care sosesc dinspre Pitești, pe Drumul Expres (DEx12), vor fi direcționate către parcarea de la Aeroportul Internațional Craiova, care oferă circa 1.000 de locuri. Autobuzele RAT Craiova, pe traseele 8 și 9, vor asigura legătura cu centrul orașului, cu frecvență stabilită în funcție de necesități.

„Dorim ca turiștii să se bucure de o experiență plăcută, fără griji legate de trafic sau parcare. Monitorizarea video și prezența Poliției Locale vor asigura desfășurarea în condiții de siguranță a evenimentului”, a declarat primarul Lia Olguța Vasilescu.

Zăpadă artificială și decor de basm

Pentru a crea o ambianță inedită, au fost instalate tunuri de zăpadă care se vor activa în seara deschiderii, simultan cu sosirea saniei lui Moș Crăciun. „Chiar dacă nu vom avea zăpadă naturală, vom crea noi această magie”, au afirmat reprezentanții organizatorilor.

Târgul va fi accesibil între 14 noiembrie 2025 și 4 ianuarie 2026, oferind aproape două luni de distracție, lumină și bucurie. Craiova își confirmă, astfel, statutul de una dintre cele mai atractive destinații de Crăciun din țară, atrăgând anual mii de turiști din România și de peste hotare.