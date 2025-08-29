Crater de 25 de metri apărut în Ialomița după spargerea unei pungi de gaz subterane

Lt. Georgeta Popescu, purtător de cuvânt ISU Ialomița, declară că în ajutorul pompierilor a venit și un echipaj din Călărași. În zonă s-au înregistrat degajări de hidrogen sulfurat, perimetrul fiind securizat de autorități.

Primăria Amara din județul Ialomița a emis un avertisment către locuitorii orașului, în urma unui incident produs în zona Stației de Tratare a Apei. Oamenilor li se cere să nu consume apă din rețeaua publică, fără să ofere informații cu privire la natura incidentului.

„Stimați cetățeni, vă informăm că, în urma unui incident produs în apropierea Stației de Tratare a Apei, vă rugăm să NU folosiți apa din rețeaua publică până la noi clarificări. Echipele noastre, ISU, Enel si Distrigaz intervin de urgență pentru investigarea situației și remedierea acesteia. Vă vom ține la curent cu evoluția intervenției și vă vom anunța imediat ce apa va putea fi utilizată în condiții de siguranță. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere și cooperare. Vă rugăm să distribuiți acest mesaj pentru a ajunge la cât mai multe persoane!”.