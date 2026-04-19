Cum acordăm corect primul ajutor? Noțiunile care fac diferența între viață și moarte

Există situații în care suntem martori la accidente sau cazuri în care altor persoane li se face rău în fața noastră sau nu mai pot respira. Iată un ABC al primului ajutor, dar și care sunt cele mai importante detalii pentru acordarea asistenței într-o situație limită!

Silviu Pogăcean, medic rezident ATI a explicat pentru MEDIAFAX că primul pas esențial este ca noi să fim în siguranță când acordăm ajutor, pentru ca să nu fim răniți (și astfel să existe două victime).

„Esențială, e prima dată siguranța salvatorului, să ne asigurăm că noi suntem în siguranță să aplicăm orice manevră”, spune Pogăcean.

Este important să solicităm ajutorul unei a doua persoane, pentru a ne asista în salvarea victimei. Sunăm la 112 și punem apelul pe difuzor, ori noi înșine ori persoana care ne asistă. Cum anume ne va asista, explicăm detaliat mai jos.

Prezentăm concret trei cazuri, dar și modul în care vom acționa pentru a-i salva viața unei victime.

Cazul 1 – persoana se trezește

În cazul în care o persoană este întinsă pe jos cu ochii închiși. Vedem dacă zona este sigură pentru noi și ne apropiem de ea, o strigăm și o zgâlțâim.

„Ne asigurăm zona este singură pentru noi, ne apropiem de persoană și o stimulăm verbal și fizic”, spune medicul rezident.

Acesta mai atrage atenția că se poate întâmpla ca persoana să se trezească, iar în acest caz o putem întreba, „Aveți nevoie de ajutor?”. Este posibil ca persoana să fost leșinată sau doar adormită.

Cazul 2 – victima nu se trezește, dar respiră

În cazul în care persoana nu se trezește, noi trebuie să verificăm dacă persoana respiră.

„Prima oară, facem hiperextensia capului, cu ridicarea mandibulei. Și o să facem ceea ce se numește PAS, adică privesc, ascult și simt. O să ne apropiem cu capul de gura persoanei și o să ne uităm la torace, să vedem dacă se expansionează. Ne apropiem, privind expansiunile toracelui, simțim pe obraji respirația persoanei și auzim mișcările respiratorii”, explică medicul.

Adică, îi dăm capul pe spate persoanei, ridicându-i bărbia. Apoi trebuie să ne apropiem capul de gura persoanei, ne uităm dacă pieptul urcă și coboară și încercăm să-i simțim respirația pe obraz și să o auzim cum respiră.

„Următorul pas este să sunăm la 112, punem telefonul pe difuzor, și în timpul acesta, să așezăm persoana în poziția laterală de siguranță”, explică medicul rezident ATI, Silviu Pogăcean.

Cum o întoarcem?

Mâna dintre noi, o poziționăm într-un L. Brațul trebuie așezat în unghi drept cu cu toracele, iar palma orientată în sus. Luăm mâna opusă a victimei și îi punem palma pe obrazul său, pe partea pe care urmează s-o întoarcem, pe post de „pernă”. În timp ce îi ținem mâna pe obraz persoanei cu o mână, o introducem pe cealaltă sub genunchiul celui de-al doilea picior al său, și îl ridicăm până când talpa ajunge pe sol. Cu o singură mișcare, rotim victima spre noi și îi așezăm capul în extensie, adică îl dăm pe spate.

„Această manevră este importantă pentru că, dacă persoana vomită sau, din orice motiv, are secreții, poziția îi va proteja căile respiratorii”, explică medicul rezident ATI, Silviu Pogăcean.

În acest timp vom fi pe fir, cu dispecerul de la 112 și trebuie să verificăm din 2 în 2 minute dacă persoana respiră, dacă devine conștientă sau dacă starea se înrăutățește.

Cazul 3 – persoana nu respiră

Persoana este inconștientă pe jos, o stricăm: „Sunteți bine, doamnă / domnule?” și o zgâlțâim pentru a încerca să o trezim. Persoana nu răspunde, ne apropiem capul de gura sa, pentru a simți pe obraz respirația și ne uităm dacă pieptul urcă și coboară.

Este important și să ascultăm. Medicul rezident ATI atrage atenția că respirațiile agonice (gâfâieli lente, horcăituri, semne de sufocare) NU sunt respirații normale sau valide.

Vom începe masajul cardiac – resuscitarea. Medicul recomandă să solicităm ca o altă persoană să sune la 112, să dea telefonul pe difuzor și să rămână ne ajute.

„Noi putem să începem deja manevrele de resuscitare, ea poate să apeleze la 112 și să se pregătească”, spune Pogăcean.

Resuscitare: cum procedăm?

Persoana trebuie să fie întinsă pe sol. Podul palmei noastre îl punem pe mijlocul sternului (osul pieptului), între mameloane, pe aceeași linie cu ele. Degetele mâinii trebuie să fie întinse pe pieptul persoanei pentru suport. Așezăm cealaltă mână peste prima astfel încât să întrepătrundem degetele. Coatele trebuie să fie întinse iar presiunea trebuie să fie perpendiculară. Poziția noastră va fi în lateralul persoanei, pe genunchi și începem să apăsăm. (Ritmul este de 100 – 120 de bătăi pe minut) Apăsăm de 30 de ori, numărând. După cele 30 de apăsări aplicăm 2 respirații salvatoare (respirații gură la gură) – opțional*.

Medicul rezident precizează că respirația gură la gură este opțională. Aici este importantă și siguranța salvatorului. Dacă nu ne simțim în siguranță putem trece peste acest pas.

În cazul în care decidem să oferim respirație gură la gură:

pensăm nasul victimei și ne sigilăm buzele etanș peste ale sale. Îi acordăm două respirații scurte, normale. Potrivit medicului rezident, ambele inspirații nu trebuie să dureze mai mult de 10 secunde, apoi continuăm din nou resuscitarea.

În cazul în care pacientul nu respiră, continuăm manevrele până la sosirea echipajului de ambulanță.

Oprim manevrele dacă:

victima începe să respire

ajunge echipajul de ambulanță

salvatorul este epuizat.

Salvatorul trebuie schimbat odată la 2 minute

Un lucru important subliniat de medicul rezident este acela că salvatorul trebuie schimbat odată la 2 minute pentru un masaj cardiac eficient. Trebuie să facem schimb cu cealaltă persoană chemată anterior, pentru că obosim, așa că trebuie să asigurăm o resuscitare eficientă.

„O putem instrui pe loc să acorde primul ajutor în timpul în care noi îl acordăm și poate să ne ajute, să ne schimbe o dată la două minute și să păstrăm eficiența masajului cardiac și a primului ajutor”, spune Pogăcean, medicul rezident ATI.

Efectul spectatorului

Într-un caz urgent, sunt persoane care „îngheață”, adică vor rămâne pasive, deși văd că altcineva acționează.

„E important să cerem ajutor, strigăm după ajutor, să căutăm persoane. Există o situație care se numește «The Bystander Effect» (Efectul spectatorului), când, în preajma unui eveniment, se vor aduna foarte multe persoane care doar vor privi și vor fi pasive și nu vor interveni, chiar dacă văd că cineva acționează”, explică Pogăcean pentru MEDIAFAX.

Pentru a combate acest efect este foarte eficient să numim persoana după îmbrăcăminte sau o trăsătură a sa. „Băiatul cu tricou roșu, haide, ajută-mă!”

„De obicei, când reacționăm, ne adresăm direct la o persoană, deci șanse mai mari ca persoana respectivă să vină să se implice și este foarte de mare ajutor”, explică medicul rezident.

Cursul de prim ajutor a fost realizat, sâmbătă, de medicii rezidenți ATI de la Spitalul Județean de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara, în cadrul festivalului Timișoara International Tattoo Convention.