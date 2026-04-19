Cum se calculează cifra destinului? Numerologul Eduard Agachi vine cu explicații

Numerologul Eduard Agachi a fost invitatul celui mai recent episod al podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”. Conversația dintre cei doi a atins și subiectul calculării cifrei destinului, dar și ce semnificație are aceasta.

Calculul este unul simplu și se bazează pe data de naștere a fiecăruia. Concret, adunăm toate cifrele din ziua, luna și anul nașterii. Rezultatul este cifra care ne guvernează destinul și spune multe despre noi.

„Foarte simplu: se adună toate cifrele din data de naștere. Luăm ziua, luna, anul, le luăm așa cum sunt. Preferabil să fie adunate cifră cu cifră, chiar dacă avem ziua [de nastere] de 27 de exemplu”, a explicat numerologul în cadrul podcastului.

Pentru a face metoda mai ușor de înțeles, jurnalistul Adrian Artene a oferit propriul exemplu al datei nașterii sale: „6 decembrie 1977. 0+6 = 6, 1+2 = 3, 1+9+7+7 = 24. Și le adunăm din nou, 33. Și se adună cele două. 3 + 3 = 6. Deci ajungem la cifra 6.”

„Când vorbim despre cifra destinului, vorbim de la 1 până la 9, pentru că asta înseamnă cifră. Și numărul în sine contează, are o semnificație”, a completat Eduard Araghi.

Referindu-se la interpretarea acestor cifre, numerologul a subliniat că nu există valori „mai bune” sau „mai rele”: „Toate sunt. Toate au trăsăturile lor. (…) avem tendința să vedem lucrurile în continuare cantitativ.”

Numerologul Eduard Araghi a comparat cifrele cu obiecte care au funcții diferite, depinzând de context.

„La fel cum avem foarte multe scaune, cu o anumită funcție. Dar materialul din care este făcut, înălțimea lui, greutatea lui, are spătar, are mânere, are mai multe detalii, alea sunt deja amănunte. Și în funcție de contextul în care am nevoie de un anumit tip de scaun, acolo s-ar putea să fie mai decât altul. Deci așa se întâmplă și cu cifra destinului, dacă vreau să pun într-un context, atunci va avea cu siguranță sens să pot să-i dau această, să mă refer la acele atribute, că este mai deosebit sau are ceva în plus. Cum într-adevăr, 1 fiind în capăt de drum, fiind cel care deschide tot șirul numerologic, este cel în general care conduce”., a conchis Eduard Araghi.

