Cursuri suspendate în școlile din Giurgiu, joi după-amiaza, din cauza vremii

CJSU Giurgiu s-a reunit în ședință extraordinară pentru a analiza propunerea Inspectoratului Școlar Județean referitoare la suspendarea cursurilor în unitățile de învățământ din județ, în această după-amiază.

Astfel, având în vedere prelungirea codului galben de precipitații mixte și polei, pentru siguranța elevilor, toate cursurile programate în cea de-a două parte a zilei sunt suspendate.

Având în vedere condițiile meteorologice nefavorabile și riscul crescut de producere a evenimentelor negative, CJSU recomandă măsuri de siguranță:

-Siguranța minorilor: Se recomandă ca elevii să rămână acasă pe perioada suspendării cursurilor pentru a preveni accidentele cauzate de gheață.

-Atenție la pietoni: Deplasați-vă cu atenție sporită pe trotuare. Poleiul poate fi extrem de periculos; folosiți încălțăminte adecvată, cu talpă aderentă.

-​Siguranța la volan: Dacă deplasarea cu autoturismul este strict necesară, asigurați-vă că vehiculul este echipat corespunzător pentru iarnă.

Codul galben de precipitații și polei este în vigoare în județele Giurgiu și teleorman până la ora 13.00.