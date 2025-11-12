Curtea Constituțională decide soarta legii pensiilor private

Curtea Constituțională a României (CCR) discută miercuri sesizările de neconstituționalitate privind legea care modifică plata pensiilor private.

Legea, adoptată în Parlament în luna octombrie, introduce reguli stricte pentru retragerea banilor din conturile individuale de pensii private. Astfel, participanții nu mai pot opta pentru retragerea integrală a sumelor acumulate la momentul pensionării, ci doar pentru o plată parțială – maximum 30% din totalul fondului – restul urmând să fie achitat eșalonat, pe o perioadă de cel puțin opt ani.

Excepțiile din lege

Excepție de la aceste reguli fac persoanele diagnosticate cu boli oncologice. În rest, legea prevede o plată lunară, într-un sistem similar celui public, dar fără posibilitatea de retragere totală.

Criticii legii susțin că modificările restrâng dreptul de proprietate asupra sumelor acumulate și pot fi interpretate ca o „naționalizare mascată” a fondurilor private.

De cealaltă parte, susținătorii proiectului afirmă că măsura este necesară pentru a asigura o utilizare sustenabilă a economiilor pe termen lung și pentru a preveni epuizarea rapidă a fondurilor după pensionare.

Sesizările depuse la CCR

Înalta Curte de Casație și Justiție a reclamat faptul că legea încalcă principiile constituționale privind dreptul de proprietate și libertatea contractuală, întrucât banii acumulați în fondurile de pensii private sunt contribuții personale, iar statul nu poate decide unilateral modalitatea de utilizare a acestora.

Partidul AUR a depus la rândul său o sesizare, acuzând că actul normativ reprezintă o ingerință nejustificată a statului în administrarea fondurilor private și un „precedent periculos” pentru economiile românilor.