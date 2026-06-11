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Cutremur în România, joi dimineață. Ce magnitudine a avut și unde s-a produs

Un cutremur s-a produs joi dimineață în România, potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Seismul s-a produs la ora 01:58.
Cutremur în România, joi dimineață. Ce magnitudine a avut și unde s-a produs
Diana Nunuț
11 iun. 2026, 09:50, Social
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Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) anunță că un cutremur s-a produs joi dimineață în zona seismică Vrancea.

Acesta a avut magnitudinea de 3,6 și s-a produs la o adâncime de 119,4 kilometri.

„În ziua de 11 Iunie 2026 la ora 01:58:59 (ora locală a României) s-a produs în zona seismică Vrancea, Vrancea un cutremur slab cu magnitudinea ml 3,6, la adâncimea de 119.4km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 44km S de Focsani, 59km S de Buzau, 68km E de Sfantu-Gheorghe, 78km E de Brasov, 92km NE de Ploiesti”, informează INCDFP.

În acest an au mai avut loc cutremure în zona Vrancea, multe dintre ele fiind mai slabe ca intensitate. Cel mai recent, mai mare ca intensitate, s-a produs în data de 8 aprilie, având magnitudinea 4. În luna februarie, un alt seism în zonă a avut magnitudinea 4,4.

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