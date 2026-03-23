Daniel Băluță despre descoperirile arheologice de la Unirii: „Poate că e prea mult să vorbim despre un sit arheologic”

Măsurile privind protejarea descoperirii arheologice identificate în prima fază a lucrărilor la Planșeul Unirii vor fi stabilite și implementate în funcție de deciziile Ministerului Culturii, spune Daniel Băluță, primarul sectorului 4.

Potrivit lui Băluță, intervențiile vor respecta integral recomandările și dispozițiile formulate de Ministerul Culturii.

„Vom implementa direct măsurile impuse de Ministerul Culturii”, a spus Băluță, precizând că deciziile finale vor fi luate după analizarea situației de către experți.

Statutul descoperirii este încă în evaluare

Daniel Băluță a subliniat că, în acest moment, nu se poate vorbi cu certitudine despre un sit arheologic în sensul clasic al termenului.

„Poate că e prea mult să vorbim despre un sit arheologic, pentru că el trebuie să aibă un anumit tip de valoare, din punctul acesta de vedere, a fost făcută o expertiză în acest sens și vom implementa în momentul în care vom primi măsurile pe care Ministerul Culturii, prin direcțiile de specialitate, le va lua”, spune Băluță.

Așteaptă deciziile MInisterului Culturii

Băluță spune că așteaptă acum concluziile oficiale și măsurile care vor fi dispuse de Ministerul Culturii, prin direcțiile de specialitate.

Acestea pot include, în funcție de importanța descoperirii, protejarea zonei, modificarea proiectului inițial sau alte intervenții necesare conservării patrimoniului.

Implementarea măsurilor va avea loc imediat după comunicarea oficială a deciziilor, iar evoluția proiectului va depinde de statutul final al descoperirii și de obligațiile legale impuse.

Primarul sectorului 4, Daniel Băluță, susține că va respecta întocmai toate procedurile necesare pentru protejarea patrimoniului, în cazul în care descoperirea va fi clasificată ca sit arheologic.