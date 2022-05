Deputat PSD, rămas fără încălţăminte: Am ajuns să merg desculţ acasă

„De ani de zile în sălile de sport mi se fură tricourile, pantalonii scurţi de sală, etc. Am tolerat…Pe unii i-am prins <Da, am vrut o amintire>! Sunt toţi <fani> şi îşi păstrează o amintire”, povesteşte pe Facebook Daniel Ghiţă, fost luptător K1.

El relatează că recent i-au fost furaţi adidaşii.

„Da, am ajuns să merg desculţ acasă! Hoţule, nu puteai să furi şi tu un tricou? Ştii ce este greu să găseşti adidaşi pe mărimea 48 în România?”, încheie Ghiţă.