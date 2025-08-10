Păpuși Labubu, în valoare de circa 7.000 de dolari, furate dintr-un magazin în toiul nopții

Conform imaginilor surprinse de camerele de supraveghere și postate pe Instagram, patru indivizi cu cagule au spart geamul de la intrare și au ieșit cu brațele pline de cutii cu jucării — ignorând alte produse, dar vânând exclusiv Labubu, considerate extrem de valoroase, scrie The Guardian.

Autoritățile au confirmat că hoții au folosit o camionetă Toyota Tacoma, furată și abandonată ulterior, care a fost recuperată de poliție. Valoarea estimată a jucăriilor furate este de aproximativ 7.000 $ conform estimărilor Departamentului Șerifului din Los Angeles, deși proprietarii susțin că pierderile totale se ridică la aproape 30.000 $.

Joanna Avendano, coproprietara magazinului, a relatat pentru presa locală că a fost trezită de o notificare din aplicația de securitate și că a urmărit șocată prăbușirea magazinului în direct. Ea suspectează că furtul a fost planificat, întrucât a observat o camionetă ciudată oprită lângă magazin după ce au anunțat reluarea stocurilor – postare care s-ar putea să fi servit drept semnal pentru jaful executat cu profesionalism.

Păpușile Labubu au devenit un fenomen global în 2025, grație designului lor adorabil–înfricoșător și promovării de către vedete precum Rihanna, Lisa (K-pop), sau Dua Lipa. O singură variantă de colecție s-a vândut cu peste 100.000 $ în iulie. Jucăriile sunt comercializate într-un format „blind box”, din care cumpărătorul nu știe ce model va primi, ceea ce stimulează un comportament de colecționare asemănător cu jocurile de noroc.

Investigația continuă, iar Avendano face apel la public pentru identificarea hoților sau a camionetei implicate. Incidentul atrage atenția asupra fenomenului Labubu ca „social currency” modern — și asupra vulnerabilităților comerciale generate de tamtam-ul viral.