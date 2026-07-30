Descinderi la sediile a 10 firme din Constanța, pentru mită de zeci de mii de euro dată unor procurori

Două dintre persoanele vizate în dosar sunt procurori ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Unul dintre aceștia ar fi primit mită în valoare de 60.000 de euro și 110.000 de euro, dar și alte bunuri sau foloase necuvenite. Acesta le-ar fi promis persoanelor implicate că îi va ajuta cu verdicte favorabile de la judecători, dar și procurori, pentru a soluționa favorabil cauze penale, administrative ori profesionale, potrivit Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Un al doilea procuror implicat ar fi încercat să influențeze un ofițer al Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Constanța pentru a nu aplica măsuri dispuse față de societatea controlată administrată de o persoană cunoscută a acestuia. Acesta și-ar fi folosit funcția pentru a-l determina pe ofițer să comunice măsurile dispuse față de acea societate, în încercarea de a eluda sancțiunile dispuse de ISUJ Constanța.

Astfel, joi, au loc un număr de 11 percheziții domiciliare pe raza județului Constanța.

„Activitățile procesuale sunt desfășurate la domiciliile a trei persoane fizice și la sediile sociale a zece persoane juridice, în continuarea măsurilor dispuse în perioada 13–15 mai 2026, în cadrul unui dosar penal, precum și într-o altă cauză, ambele instrumentate de Secția de urmărire penală”, informează sursa citată.

Scopul perchezițiilor constă în verificarea probelor din dosar și identificarea persoanelor implicate, pentru stabilirea măsurilor legale, potrivit sursei citate.