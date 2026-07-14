Dezvăluirile victimelor incidentului provocat de un geam spart în avion: bărbatul tras în exterior a fost ținut de picioare de soția lui

Victimele incidentului aviatic în care a fost implicată o aeronavă Ryanair au relatat ce s-a întâmplat în avion după ce unul dintre geamuri s-a spart. Potrivit Mirror, bărbatul tras spre exterior a fost ținut cu greu în avion de soția lui. Aceasta l-a ținut strâns de picioare în timp ce bărbatul era parțial ieșit din avionul care zbura la mare înălțime.

Ljubiša Karović, din Serbia, călătorea cu soția lui, Svetlana Grković, într-un zbor Ryanair vineri, 10 iulie, când a avut loc dezastrul. Cuplul se întorcea dintr-o vacanță de vară în Grecia, iar aeronava s-a confruntat cu probleme la scurt timp după decolarea din Salonic, la ora locală 5:55.

Pilotul a observat o problemă cu motorul în timp ce avionul se afla deasupra Macedoniei de Nord și a decis să se întoarcă spre Salonic. În timpul coborârii, o parte a motorului avariat s-a rupt și a lovit un geam de lângă locul unde stătea Karović. Impactul a spart geamul și a făcut ca bărbatul în vârstă de 61 de ani să fie parțial scos din avion de presiunea din interiorul cabinei.

Victimele incidentului au povestit cum au supraviețuit

Soția a povestit că l-a apucat imediat de picioare în timp ce bărbatul a rămas atârnat în afara avionului.

„Am reacționat imediat și l-am apucat de picioare. M-am gândit: Dacă murim, murim împreună. A fost oribil”, a declarat Grković pentru publicația Nova.

Grković a dorit să mulțumească personal unui alt pasager care a ajutat la salvarea vieții soțului său în timpul incidentului.

Bărbatul a supraviețuit și în prezent se află în spital. Soția lui a anunțat că acesta a suferit arsuri și are o mână grav rănită. Femeia a mai relatat că și-a pierdut cunoștința de mai multe ori în timpul incidentului și că își amintește parțial ce s-a întâmplat.

Ce s-a întâmplat după incidentul incredibil

Incidentul s-a produs vineri, în timp ce aeronava survola Macedonia de Nord. Aeronava a aterizat în siguranță în Grecia și a fost direcționată către o zonă special amenajată pentru verificări tehnice.

Patru pasageri au fost transportați la spital pentru investigații medicale. În timpul incidentului măștile de oxigen s-au declanșat automat, iar în cabină s-a instalat panica.