DIICOT a deschis o anchetă cu privire la azilul din judeţul Mureş

Biroul Informare al DIICOT anunţă că procurorii au fost sesizaţi de către Prefectura Mureş cu privire la situaţia înregistrată la centrul din localitatea Bărdeşti.

Cauză a fost înregistrată pe rolul DIICOT - Serviciul Teritorial Târgu Mureş, pentru stabilirea situaţiei de fapt şi de drept.

Reprezentanţii Centrului de Resurse Juridice au făcut, joi, o vizită neanunţată la Centrul de îngrijire şi asistenţă Căsuţa Lu’ Min din localitatea Bărdeşti, judeţul Mureş, după ce au primit numeroase sesizări.

„Echipa a constatat că, pe lângă cei 23 de beneficiari ai centrului cazaţi în camere, în subsolul clădirii erau ascunse în spatele unei perdele de plastic, printre grămezi de moloz, materiale de construcţie, saci de haine, echipamente medicale vechi, 4 persoane cu dizabilităţi grave care zăceau culcate pe saltele murdare de fecale, urină şi sânge, cu muşte pe ele, care nu se puteau apăra şi nu puteau cere ajutor (nonverbale şi incapabile a se deplasa). Una dintre persoane era în stare avansată de malnutriţie (piele şi os), cu leziuni la nivelul şoldului, acoperită de muşte, mirosind puternic a fecale. O altă persoană din subsol era acoperită de fecale şi sânge la nivelul feţei şi a mâinilor. Celelalte 2 persoane nu se puteau mişca şi nu puteau să comunice, fiind deosebit de speriate când am încercat să ne apropiem de el”, spuneau reprezentanţii CRJ într-un comunicat de presă.

Până la sosirea echipajelor de poliţie şi salvare, reprezentanţii CRJ au mai găsit o persoană care locuia în subsol, dar care se putea deplasa şi ieşise din acel spaţiu, la parterul imobilului.

Când părea că au descoperit întregul calvar prin care au trecut oamenii la acel centru, după aproximativ 4 ore, la sugestia unui rezident şi pentru că nu puteau fi identificate fizic toate persoanele, reprezentanţii CRJ au mai identificat o cameră în spatele bucătăriei. Camera nu avea clanţă, iar pe uşă era un afiş pe care scria „Materiale de construcţii”.

„Am solicitat deschiderea uşii şi am constatat că dincolo de aceasta mai era câteva încăperi în care am găsit alte două persoane aflate în stare gravă, blocate într-o cameră de aproximativ 3 m2, fără aerisire, fără iluminat, într-un pat. Accesul către acest spaţiu era blocat printr-o masă de metal pe care erau aşezate cărămizi. Am solicitat din nou serviciul de ambulanţă pentru aceste 2 persoane. Am continuat dialogul cu ceilalţi beneficiari, unii dintre aceştia menţionând că au fost legaţi, ameninţaţi, bătuţi de către personalul şi conducerea centrului, prezentând leziuni specifice legării la nivelul mâinilor”, se mai arăta în comunicatul citat.

După mai mult de 8 ore s-a dispus evaluarea medicală şi relocarea tuturor rezidenţilor, centrul fiind acum închis.

Licenţa Centrului din Bărdeşti, judeţul Mureş, a fost retrasă, spunea, joi seara, prefectul judeţului, Mara Togănel. 13 persoane au fost duse la spital şi 17 au fost relocate.