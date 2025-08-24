Prima pagină » Social » Un tânăr căzut de pe stânci în Cheile Turzii, salvat cu elicopterul SMURD cu troliul

Un tânăr căzut de pe stânci în Cheile Turzii, salvat cu elicopterul SMURD cu troliul

Un tânăr a căzut de pe stânci, duminică, în Cheile Turzii, județul Cluj, iar pentru salvarea sa a intervenit elicopterul SMURD, care l-a extras pe bărbat cu ajutorul troliului.
Un tânăr căzut de pe stânci în Cheile Turzii, salvat cu elicopterul SMURD cu troliul
Sursa foto: Justinel Stavaru/Mediafax Foto
Laura Buciu
24 aug. 2025, 20:58, Social

Elicopterul SMURD și salvamontiștii au intervenit duminică într-o misiune dificilă de troliere, pentru a salva un tânăr care a căzut de pe stânci în Cheile Turzii, județul Cluj.

Din fericire, victima a fost conștientă și cooperantă, iar eforturile comune ale echipelor de salvare au dus la finalizarea cu succes a misiunii.

Odată ajuns la victimă, echipajul a pregătit trolierea și a ridicat tânărul la bordul elicopterului SMURD din cadrul Inspectoratul General de Aviație al M.A.I..

Ulterior, acesta a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.