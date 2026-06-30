DIICOT, percheziții de amploare în Bihor. Rețea suspectată că exploata persoane vulnerabile sub paravan caritabil

Procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției Investigații Criminale, au făcut marți 27 de percheziții în județul Bihor, la locuințe, sedii de firme și o instituție publică, într-un dosar legat de un grup suspect de crimă organizată și trafic de persoane, inclusiv complicitate la aceste fapte.

Anchetatorii au stabilit că investigația a pornit din oficiu și vizează o rețea care ar fi activat încă din 2020, construită în jurul unui lider în vârstă de 55 de ani și a altor membri, organizați pe criterii familiale/

Scopul acestora ar fi fost obținerea de bani din exploatarea unor persoane vulnerabile.

Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi pretins că oferă servicii sociale și medicale printr-o asociație umanitară, dar în realitate ar fi păcălit donatori și familii pentru a obține bani din donații, sponsorizări și diverse ajutoare sociale, inclusiv pensii, indemnizații de handicap și alte beneficii destinate victimelor.

În dosar se arată că, în perioada 2020 – iunie 2026, „liderul grupului infracțional organizat, cu sprijinul membrilor, a recrutat, primit și adăpostit sute de persoane aflate în stare de vădită vulnerabilitate, persoane cu dizabilități psihice, care nu se puteau apăra și nu își puteau exprima voința și pe care le-au menținut într-o stare de dependență și aservire.”

Victimele ar fi fost aduse din spitale și direcții de asistență socială din mai multe județe și cazate în imobile din localitățile Holod, Ceica, Tinca și Lăzăreni, sub pretextul îngrijirii medicale și sociale.

Cu toate acestea, liderul grupării nu ar fi avut autorizațiile necesare pentru astfel de servicii, conform Legii nr. 292/2011 privind asistența socială.

Pe durata anchetei se arată că victimele nu ar fi primit îngrijire adecvată, nu ar fi fost supravegheate corespunzător, iar tratamentele medicale ar fi fost administrate fie incorect, fie deloc, uneori de personal necalificat.

„Pe parcursul întregii perioade, victimele au fost menținute într-o stare de dependență și aservire, fără să le fie asigurate condițiile minime necesare protejării sănătății, demnității și integrității lor fizice și psihice.”

Anchetatorii mai susțin că unele persoane ar fi decedat în locațiile folosite de grupare, fiind înhumate ulterior pe un teren din apropierea unui cimitir greco-catolic.

Banii pentru înmormântare ar fi fost încasați de membrii rețelei.

Prejudiciul total este estimat la 13.048.821 lei, iar suma aceasta include bani din mai multe surse și valute, deturnați din destinația lor legală și folosiți în interesul grupului.

Acțiunea a fost sprijinită de mai multe structuri ale Poliției Române, jandarmi, criminaliști, dar și instituții din mai multe județe, inclusiv inspectorate de poliție și structuri de investigații economice.

La intervenții au participat și specialiști de la Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, dar și echipe medicale și psihologi, inclusiv din cadrul Institutului Național de Medicină Legală și al altor instituții, care au asigurat evaluarea și îngrijirea victimelor.

„Este vizată cu prioritate salvarea vieții și protejarea integrității fizice și psihice a victimelor, prin efectuarea triajului medical, asigurarea asistenței medicale de urgență, examinarea fizică și implementarea măsurilor necesare pentru preluarea acestora în condiții de siguranță.”, menționează DIICOT.

De asemenea, este în desfășurare relocarea persoanelor vulnerabile în centre de îngrijire și protecție, iar în sprijin a fost constituit și un spital mobil.