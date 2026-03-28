Doi copii sunt căutați de Poliție. Ei au dispărut de la domiciliu

IPJ Constanța anunță că sâmbătă, în jurul orei 19.20, „polițiști din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Mihail Kogălniceanu au fost sesizați cu privire la plecarea voluntară a minorilor Andrei Nicolae Bărboiu, de 13 ani și Ilie Marius Bărboiu, de 14 ani, din localitatea Târgușor.”

Cei doi copii au plecat, la aceeași dată, în jurul orei 16.30, de la domiciliu fără a reveni.

Andrei Nicolae are 1,60 de metri înălțime iar Ilie Marius are 1,70 de metri înălțime, transmit polițiștii.

Cetățenii care pot furniza informații referitoare la copii sunt rugați să apeleze numărul unic pentru apeluri de urgență 112.