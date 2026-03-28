Doi copii din Constanța au obținut ordin de restricție împotriva părinților care îi băteau. Tatăl a fost reținut

Polițiștii constănțeni au reținut un bărbat, de 47 de ani, pentru violență în familie, după o sesizare făcută chiar de cei doi copii minori ai săi.

Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a transmis că: „La data de 27 martie a.c., în jurul orei 21.30, polițiști din cadrul Poliției municipiului Constanța – Secția 4 Poliție au fost sesizați cu privire la faptul că doi minori, de 12, respectiv 16 ani, ar fi fost agresați fizic de către părinții lor.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind identificați părinții acestora, un bărbat de 47 de ani și o femeie, de 48 de ani.

Din cercetări a reieșit faptul că, în perioada 25 – 26 martie a.c., minorii ar fi fost agresați fizic de către tatăl acestora”.

Polițiștii au urmat procedura pentru astfel de situații și au evaluat situația de fapt pe baza formularului de evaluare a riscului. Fiind constatat un risc iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea persoanelor să fie puse în pericol printr-un act de violență domestică, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, cei doi părinți fiind obligați să păstreze o distanță minimă de 100 de metri față de minori.

Totodată, polițiștii au colaborat cu reprezentanții D.G.A.S.P.C. Constanța, iar cei doi minori au fost retrași din mediul familial și plasați într-un centru.

În urma administrării probatoriului în cauză, bărbatul de 47 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

Bărbatul urmează să fie prezentat, sâmbătă procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, cu propuneri corespunzătoare.