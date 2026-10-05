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Doi jurnaliști, agresați în fața unei instituții publice din Sectorul 3 | Un bărbat de 50 de ani, cercetat penal

Un bărbat de 50 de ani este cercetat penal după ce ar fi lovit cu un obiect metalic doi reprezentanți ai presei, în fața unei instituții publice din Sectorul 3. Incidentul a avut loc pe 5 octombrie, iar polițiștii Secției 10 au întocmit dosar penal.
Doi jurnaliști, agresați în fața unei instituții publice din Sectorul 3 | Un bărbat de 50 de ani, cercetat penal
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Luiza Moldovan
05 oct. 2026, 17:29, Social
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Poliția Capitalei a fost sesizată luni, 5 octombrie, că doi reprezentanți ai mass-media ar fi fost agresați de un bărbat în fața unei instituții publice din Sectorul 3.

Din primele verificări, polițiștii au stabilit că sesizarea se confirmă: cele două victime au fost lovite intenționat, cu un obiect metalic.

Autorităţile au identificat persoana bănuită, un bărbat de 50 de ani.

Va fi sesizată unitatea de parchet competentă

Polițiștii Secției 10 au întocmit un dosar penal pentru lovire sau alte violențe.

Bărbatul a fost adus de un echipaj de jandarmi la sediul Secției 10 Poliție, unde este audiat pentru a se stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul.

Cercetările continuă, iar în funcție de probele administrate vor fi dispuse măsurile legale.

Urmează să fie sesizată și unitatea de parchet competentă.

Poliția Capitalei a transmis că „condamnă ferm” orice formă de agresiune sau comportament violent la adresa jurnaliștilor.

Reprezentanții instituției subliniază că libertatea presei și siguranța jurnaliștilor trebuie respectate, iar faptele de violență sunt tratate cu fermitate și verificate cu celeritate.

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