Doi maramureșeni au pierdut mii de lei după ce au comunicat datele cardurilor pe social media

Două persoane au sesizat luni polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Maramureș că au fost prejudiciate de aproximativ 3.000 de lei, respectiv 4.000 de lei, după ce au comunicat unor persoane necunoscute datele cardurilor bancare.

Poliția Maramureș precizează că ambele persoane care au rămas fără bani au postat anunțuri pe o platformă de vânzări online. Acestea au fost contactate prin intermediul unei aplicații de socializare și, sub pretextul achiziționării bunurilor expuse la vânzare, persoane necunoscute le-a determinat să comunice datele cardului bancar.

Ulterior au fost efectuate plăți online, fără acordul persoanelor care dețin cardurile.

Polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările sub aspecul comiterii infracțiunilor de înșelăciune, acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.

Polițiștii maramureșeni recomandă atenție sporită când se solicită date personale sau datele cardului bancar și reamintesc faptul că unitatea bancară nu solicită astfel de date prin intermediul rețelelor sociale.