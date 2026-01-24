Doliu în Forțele Navale Române / Fostul șef al Statului Major al Forțelor Navale a trecut la cele veșnice

Statul Major al Forțelor Navale, care anunță trecerea la cele veșnice a viceamiralului în retragere Dorin Dănilă, fost șef al instituției în perioada 2006 – 2010, anunță Forțele Navale Române.

„Statul Major al Forțelor Navale transmite familiei îndurerate sincere condoleanțe și o asigură de sprijinul necesar în aceste momente grele.

Dumnezeu să îl odihnească în pace”, a transmis SMFN.

Cine a fost Viceamiralul Dorin Dănilă

Viceamiralul Dorin Dănilă (n. 1953, Brașov) este ofițer superior în rezervă al Forțelor Navale Române.

Absolvent al Institutului de Marină „Mircea cel Bătrân” din Constanța (1976), unde a terminat al doilea în promoție, și al Academiei Militare din București, și-a construit o carieră militară de peste trei decenii în structurile operative și de comandă ale Marinei Militare.

A deținut funcții-cheie, printre care comandant al Divizionului 50 Corvete/Fregate Mangalia, comandant al Bazei Maritime Constanța, comandant al Comandamentului Flotei și, între 2006 și 2010, șef al Statului Major al Forțelor Navale.

A coordonat misiuni navale internaționale în Marea Neagră, în cadrul exercițiilor NATO și de cooperare regională.

În 2010 a fost avansat la gradul de viceamiral și trecut în rezervă.