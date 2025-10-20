Prima pagină » Social » Două proiectile și sute de cartușe din Primul Război Mondial descoperite într-o pădure din Neamț

Două proiectile și sute de cartușe din Primul Război Mondial descoperite într-o pădure din Neamț

Două proiectile și sute de cartușe au fost descoperite de un bărbat, cu ajutorul unui detector de metale, într-o pădure din județul Neamț.
Sursa foto: BOGDAN BARAGHIN / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
20 oct. 2025, 10:50, Social

Echipa pirotehnică din cadrul ISU Neamț a intervenit duminică, în urma unui apel la 112, în comuna Bicaz Chei, pentru asanarea unor elemente de muniție descoperite de un bărbat în pădurea Bârnadu.

Bărbatul în vârstă de aproximativ 49 de ani a descoperit un proiectil perforant și 497 de cartușe de calibru 6,5 mm cu ajutorul unui detector de metale.

În urma cercetărilor făcute în zonă, pirotehniștii au mai descoperit un proiectil exploziv de calibru 75 mm.

Munițiile descoperite, ce provin din Primul Război Mondial, au fost ridicate, transportate și depozitate în condiții de siguranță într-un depozit special amenajat pentru a fi ulterior distruse.