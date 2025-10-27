Două specii cruciale de corali din Florida au dispărut „funcțional” din cauza valului de căldură oceanic

Două dintre cele mai importante specii de corali care alcătuiau reciful din Florida au dispărut funcțional după ce un val de căldură oceanic devastator a provocat pierderi catastrofale, au descoperit oamenii de știință.

Colapsul aproape total al coraliilor care odinioară constituiau coloana vertebrală a recifelor din Florida și Caraibe înseamnă că aceștia nu mai pot juca rolul crucial pe care îl aveau anterior în construirea și menținerea ecosistemelor recifale care găzduiesc o varietate de vieți marine, potrivit The Guardian.

Această „dispariție funcțională” este o etapă premergătoare dispariției globale, o amenințare care planează acum asupra multor specii de corali. În această lună, oamenii de știință au avertizat că s-a atins un punct de cotitură, în care coralii din întreaga lume sunt pe cale să dispară din cauza încălzirii globale, care ridică temperatura oceanelor la niveluri intolerabile.

„Nu mai avem timp”, a declarat Ross Cunning, autorul principal al noului studiu din Florida și biolog cercetător la Shedd Aquarium. „Valurile de căldură extreme cresc în frecvență și severitate din cauza schimbărilor climatice și, fără acțiuni imediate și ambițioase pentru a încetini încălzirea oceanelor și a spori rezistența coralilor, riscăm dispariția și mai multor corali din recifele din Florida și din întreaga lume”.

Cele mai ridicate niveluri de temperatură din ultimii 150 de ani

Noua cercetare, publicată în revista Science, a analizat soarta coraliilor staghorn (Acropora cervicornis) și elkhorn (Acropora palmata) de pe coasta Floridei, în urma unui val de căldură marin sever în 2023, care a ridicat temperaturile pe recifele de corali din Florida la cele mai ridicate niveluri din ultimii 150 de ani.

Cele două specii sunt corali complecși, care formează recife, și sunt denumiți astfel deoarece seamănă, respectiv, cu coarnele cerbilor și ale elanilor. Cu toate acestea, cercetătorii care au efectuat studii subacvatice asupra a peste 52.000 de colonii ale speciilor, în 391 de locații de-a lungul coastei Floridei, au constatat pierderi pe scară largă, adesea devastatoare.

De-a lungul insulelor Florida Keys, rata mortalității a atins 98% și chiar 100%, dezvăluind o distrugere completă a coraliilor. În sud-estul Floridei, unde temperaturile au fost mai scăzute, rata mortalității a fost mai mică, de aproximativ 38%.

Cele două specii Acropora sufereau deja de zeci de ani de impacturi localizate în Florida, precum calitatea slabă a apei din cauza poluanților care se scurg de pe uscat, precum și a bolilor. Dar valul de căldură din 2023 s-a dovedit fatal pentru aceste specii sensibile la căldură.

Evenimentul din 2023 a provocat al nouălea episod de albire a recifului din Florida – un proces prin care coralii sunt supuși stresului termic și expulzează algele simbiotice care trăiesc în țesuturile lor, făcându-i să devină albi ca fantomele. Dacă temperaturile rămân ridicate, coralii mor complet.

La nivel global, recifele de corali se numără printre ecosistemele cele mai vulnerabile la criza climatică provocată de om. Acest lucru reprezintă o amenințare majoră pentru un sfert din viața oceanică.

Barieră pentru a proteja țărmurile de furtuni

Coralii acționează, de asemenea, ca o barieră pentru a proteja țărmurile noastre de furtuni puternice, care sunt agravate de creșterea temperaturilor globale.

Într-o încercare disperată de a preveni spirala morții coraliilor amenințați, oamenii de știință au creat depozite de Acropora în acvarii și pepiniere de corali în largul mării. S-au făcut încercări de a replanta corali pe recifurile din Florida, în efortul de a recupera o parte din cei 90% din acoperirea de corali pierdută în largul statului în ultimele patru decenii.

Dar, pe măsură ce încălzirea globală continuă să se intensifice, există puține speranțe de supraviețuire pe termen lung a acestor specii fără intervenții majore, avertizează cercetătorii.

„Coralii Elkhorn, în special, sunt unele dintre cele mai importante specii de corali care sparg valurile din regiune”, a spus Andrew Baker, biolog marin la Universitatea din Miami și coautor al studiului.

„Ei erau comuni pe crestele recifelor puțin adânci din Caraibe, iar dacă vrem ca recifele noastre să continue să protejeze coastele noastre de inundații în timpul furtunilor, merită să luăm măsuri extraordinare pentru a ne asigura că nu pierdem complet acești corali”.