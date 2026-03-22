Elicopterul SMURD intervine în Mureș pentru salvarea unui bărbat atacat de urs

Un tânăr în vârstă de 58 de ani a suferit răni grave la mâini și picioare, după ce a fost atacat de urs, duminică, în pădurea situată între localitățile Torba (comuna Măgherani) și Abud (comuna Ghindari), județul Mureș.
Sursă foto: Justinel Stavaru / Mediafax Foto
Laura Buciu
22 mart. 2026, 13:29, Social

Potrivit ISU Mureș, pompierii militari din cadrul Stației de Pompieri Miercurea Nirajului au fost solicitați să intervină, în jurul orei 12:30, în pădurea situată între localitățile Torba (comuna Măgherani) și Abud (comuna Ghindari), unde un bărbat în vârstă de 58 de ani a fost atacat de un urs, cu o ambulanță SMURD, precum și elicopterul SMURD Brașov.

La sosirea forțelor de intervenție, bărbatul era conștient.

Bărbatul era singur în momentul producerii incidentului.

În urma evaluării medicale, s-a constatat că victima prezintă multiple plăgi deschise la nivelul picioarelor și o fractură deschisă la mâna stângă.

Aceasta a fost preluată de elicopterul SMURD și va fi transportată la UPU Târgu Mureș pentru îngrijiri medicale suplimentare.

 

Recomandarea video

Rezultate sondaj G4Media: Aproape jumătate dintre cititorii care au răspuns susțin că Guvernul ar trebui să reducă acciza la carburanți
G4Media
Cum se schimbă vremea în orele următoare. Unde vor fi ploi, ninsori și lapoviță. Prognoză de ultim moment, în exclusivitate pentru Gândul
Gandul
Rareș Cojoc și Andreea Popescu s-au împăcat, de dragul copiilor. Fericirea celor mici primează
Cancan
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Prosport
Scriitorii români, întrebați despre folosirea AI în literatură. „E ca și cum ai trimite pe altcineva la întâlnire cu fata sau băiatul de care te-ai îndrăgostit”
Libertatea
Ai mâncat sarmale de post din LIDL România? Din ce sunt făcute, de fapt
CSID
De ce șoferii din București rămân fără permis la 81 km/h? Majoritatea fac o greșeală majoră
Promotor