Cercetătorii din Marea Britanie vin cu veşti bune pentru persoanele care vor să renunţe la carne din varii motive.

„Carnea vegetală” (pe bază de proteine din mazăre, soia etc.) poate salva mediul întrucât pentru cultivarea legumelor este nevoie de mult mai puţină apă şi mai puţin teren. În plus, se produce şi mai puţină poluare decât întreg procesul necesar pentru ca o bucăţică de carne să ajungă în farfuria noastră.

Concret, un studiu publicat în jurnalul ştiinţific Future Foods arată că poţi renunţa liniştit/ă la carne fără a-ţi face griji pentru gust sau bani. Apoi, şi conştiinţa ta poate sta liniştită: niciun animal nu a fost chinuit şi apoi ucis pentru ca tu să-ţi poţi lua prânzul.

Carnea vegetală este extrem de versatilă: are acelaşi gust, textură, dar cu zero efecte negative pentru sănătate. În plus, alternativele la lactate sunt şi ele mai sănătoase şi sustenabile pentru mediu.

Mai departe, psihologii britanici spun că în ultimii ani, din ce în ce mai mulţi carnivori se orientează spre o alimentaţie vegetariană. „Vedem cum produsele pe bază de plante pot scădea cererea pentru cele de origine animală pentru că au trei elemente esenţiale pe care consumatorii le vor: gustul, preţul şi comoditatea”, spune medicul Chris Bryant, de la Universitatea din Bath, Marea Britanie.

Echipa de cercetători a analizat 43 de studii făcute pe impactul cărnii vegetale asupra sănătăţii umane şi mediului, precum şi părerile consumatorilor.

Pe scurt, un studiu arată că 90% din consumatori care au o dietă vegană au fost de fapt „carnivori”, dar gustul şi dorinţa de a fi sănătoşi i-au convins să schimbe tabăra.

În fine, un alt studiu arată că o dietă vegană (cu înlocuitori vegetali pentru carne, lapte, brânză, ouă, peşte, iaurt) ajută la scăderea în greutate şi la dezvoltarea masei musculare. Totodată, este benefică pentru persoanele cu diverse afecţiuni.