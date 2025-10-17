Explozia unei centrale termice poate fi fatală: principalele cauze și cum pot fi prevenite tragediile

Când există riscul ca o centrală de apartament să explodeze?

Chiar și în Statele Unite, unde reglementările de siguranță sunt stricte, au loc în medie zece explozii de centrale pe an. Deși centralele pe gaz sau alți combustibili implică un anumit grad de risc, posibilitatea unei explozii este redusă. Modelele moderne sunt proiectate să respecte standarde stricte de siguranță și să prevină astfel de incidente. Totuși, există anumiți factori care pot crește riscul unei explozii, precum defectele tehnice, lipsa întreținerii periodice, erorile de instalare sau neglijarea verificărilor obligatorii, explică un expert.

Lipsa inspecțiilor și întreținerea necorespunzătoare – Centralele trebuie verificate și întreținute periodic pentru a funcționa în siguranță.

Echipamente sau sisteme defecte – Se întâlnește mai ales la centrale care nu au certificări corespunzătoare (ASME fiind cea mai recunoscută) sau care au fost instalate incorect.

Erori umane – Operatorii sau proprietarii trebuie să fie instruiți corect și să respecte toate procedurile de siguranță.

Tipuri de explozii

Explozia cauzată de ruperea componentelor aflate sub presiune

Este cea mai frecventă și se produce atunci când părțile aflate sub presiune cedează, ceea ce determină o expansiune bruscă și vaporizarea instantanee a apei din centrală.

Poate fi provocată de:

Presiune excesivă – cauzată de defecțiuni la senzorii de presiune sau la supapele de siguranță.

Temperaturi prea ridicate – din cauza supraîncălzirii provocate de lipsa apei sau de depuneri în sistem, generate de o tratare incorectă a apei.

Corodarea și subțierea componentelor – apărută în timp, din cauza uzurii, coroziunii sau eroziunii.

Defecte de material – cauzate de șocuri de presiune sau lovituri de berbec.

Explozia provocată de combustibil

Are loc atunci când se acumulează gaze, vapori sau resturi de combustibil în camera de ardere, iar acestea se aprind brusc. Cauza este adesea o defecțiune la sistemul de aprindere, la purjare sau la conexiuni, mai ales în timpul repornirii centralei.

Cum pot fi prevenite exploziile:

Respectați toate instrucțiunile producătorului privind funcționarea și întreținerea.

Efectuați inspecții periodice ale centralei.

Realizați cel puțin o verificare anuală cu personal autorizat.

Mențineți zona din jurul centralei curată și fără obstacole.

Verificați periodic supapele de siguranță.

Asigurați-vă că doar persoane calificate au acces la centrală.

Folosiți apă tratată corespunzător pentru a evita depunerile.

Monitorizați constant presiunea și nivelul apei din sistem.

Centralele de apartament, tot mai controversate în ultimii ani

Centralele de apartament au devenit tot mai controversate în ultimii ani, din cauza emisiilor nocive pe care le pot produce. Începând cu 2018, tot mai mulți cercetători și medici avertizează asupra riscurilor asociate acestor sisteme. Potrivit specialiștilor, multe centrale termice (atât din apartamente, cât și din case) funcționează fără un coș de evacuare corect al gazelor arse.

În loc să elimine în siguranță noxele, unele instalații devin adevărate „cazane” improvizate, care încalcă normele de siguranță și pot reprezenta un pericol real pentru sănătatea locatarilor, notează și platforma allproplumbers.com.

Guvernul a eliminat subvențiile pentru centralele de apartament pe gaz, începând cu 2025

De la 1 ianuarie 2025, statul român nu mai oferă subvenții pentru achiziționarea și montarea centralelor termice de apartament pe gaz. Măsura a fost decisă de Guvern ca urmare a transpunerii unei directive europene care interzice sprijinul financiar pentru echipamentele alimentate cu combustibili fosili.

România a amânat aplicarea directivei până la începutul acestui an, termenul-limită stabilit de Uniunea Europeană. În prezent, montarea centralelor termice pe gaz nu este interzisă, însă proprietarii care aleg această soluție de încălzire nu mai pot beneficia de nicio formă de sprijin financiar de la stat.

Potrivit autorităților, decizia face parte din procesul de tranziție energetică și de reducere a emisiilor poluante, în linie cu obiectivele de mediu asumate de România la nivel european.

Mai mult, în acest sens Diana Buzoianu a declarat că informațiile privind o presupusă interzicere a centralelor de apartament de către Uniunea Europeană sunt fake news. Ea a explicat că nu există nicio normă europeană care să impună statelor interzicerea instalării centralelor pe gaz, acuzând campanii de dezinformare pe tema mediului desfășurate la nivel european.