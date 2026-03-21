Factura la electricitate crește și nu știți de ce. Aparatul vinovat funcționează în tăcere, non-stop

Frigiderul funcționează 24 de ore din 24, șapte zile pe săptămână. Spre deosebire de cuptor, folosit ocazional, el consumă energie în permanență, fără întrerupere, notează Futura Sciences.

Frigiderul reprezintă aproape un sfert din cheltuielile pe energie ale unei gospodării. Consumul său anual variază între 200 și 500 kWh, în funcție de model. Un congelator poate consuma între 100 și 500 kWh pe an.

Factura la energie: ce aparate consumă cel mai mult

Radiatorul electric este cel mai mare consumator din casă, cu aproximativ 3.800 kWh pe an. Dar acesta este folosit sezonier. Frigiderul îl urmează îndeaproape în clasamentul consumului permanent.

Uscătorul de rufe consumă în medie 350 kWh pe an, mașina de spălat vase 240 kWh, iar mașina de spălat rufe 191 kWh. Routerul de internet ajunge la 165 kWh anual.

Cuptorul, considerat adesea principalul vinovat, consumă în medie doar 130 kWh pe an. Mai puțin decât routerul de internet.

Cum reduceți consumul și factura la electricitate

Câteva obiceiuri simple pot face diferența la finalul lunii. Când înlocuiți frigiderul sau congelatorul, alegeți modele clasificate A+++. Dezghețați congelatorul cel puțin o dată pe an și curățați grila din spatele frigiderului.

Scăderea cu un grad Celsius a temperaturii radiatorului poate genera o economie de până la 7%. Folosiți programele eco ale mașinii de spălat rufe și ale mașinii de spălat vase.

Deconectați aparatele aflate în standby. Un prelungitor cu întrerupător vă permite să opriți ușor alimentarea mai multor aparate simultan.