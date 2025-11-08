Femeia lovită de un cablu STB în București a murit

Incidentul s-a produs joi, după ce un camion a agățat firul de contact al rețelei de tramvai aflate în lucrări. Cablul s-a rupt și a lovit victima care se afla pe trotuar.

Potrivit martorilor, femeia a intrat în stop cardio-respirator și a fost resuscitată la fața locului, apoi transportată în stare gravă la spital. În ciuda intervenției medicilor, aceasta nu a supraviețuit.

Accidentul a blocat temporar circulația tramvaielor pe mai multe linii, fiind nevoie de intervenția echipelor STB pentru înlocuirea cablului și reluarea traficului.

Șoferul camionului susține că a agățat firul din greșeală, deoarece lucrătorii STB ar fi lăsat cablul prea jos. Reprezentanții STB afirmă însă că șoferul a pătruns fără permisiune în zona de lucru. Poliția Capitalei a deschis o anchetă pentru stabilirea circumstanțelor exacte și a responsabilităților.