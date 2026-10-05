Fenomen neașteptat la vârsta a doua: De ce beau mai mult persoanele peste 50 de ani

Americanii beau mai puțin alcool decât în anii pandemiei, dar o categorie de vârstă merge în sens invers. Adulții între 50 și 64 de ani, practic generația X, sunt singurii care beau tot mai mult.

Studiul a fost publicat în Annals of Internal Medicine.

Cercetătorii au analizat datele unui sondaj făcut între anii 2018 și 2024, pe peste 114.000 de adulți.

La nivel general, consumul de alcool a scăzut între 2022 și 2024. Cu 2% mai puțini adulți au spus că beau, iar cu 8% mai puțini au declarat că beau în exces. Nivelurile rămân totuși peste cele din 2018, iar scăderea vine mai ales de la generația Z și mileniali.

„Tinerii adulți reprezintă cea mai mare parte a [scăderii], iar adulții cu vârste cuprinse între 50 și 64 de ani sunt singura grupă de vârstă în care consumul continuă să crească”, spune Brian P. Lee, coautor al studiului și hepatolog la Keck Medicine of USC.

Datele mai arată că, în timpul pandemiei, consumul excesiv a crescut mai mult la femei decât la bărbați. La ele, este acum cu aproximativ 13% peste nivelul de dinainte de pandemie.

Cercetătorii nu au o explicație sigură

Lee crede că pandemia le-a dat multor oameni de 50 de ani un motiv să bea mai mult. Când motivul a dispărut, obiceiul a rămas. Această generație a crescut într-o perioadă în care câteva pahare seara erau ceva obișnuit.

Christopher Kahler, de la Universitatea Brown, adaugă un alt motiv. Mulți dintre cei de peste 50 de ani au copiii plecați de acasă și mai mulți bani disponibili. Alcoolul le este prezentat ca parte a unei vieți bune.

Riscurile cresc însă odată cu vârsta. „Aceeași cantitate de alcool provoacă mai multe daune ficatului unei persoane de 55 de ani decât celui unei persoane de 25 de ani”, explică Lee.

Alcoolul este legat de boli de inimă, boli de ficat, anumite tipuri de cancer și declin cognitiv. Mai crește tensiunea, strică somnul și poate interacționa cu medicamentele luate frecvent după 50 de ani.

„Momentul potrivit pentru a discuta cu medicul tău este atunci când observi că bei mai mult, nu când te doare ceva”, spune Lee.