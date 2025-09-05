Florin Manole: „Am pus în transparență proiectul de revizuire a criteriilor care stabilesc încadrarea în grad de handicap”

Scopul reformei: eliminarea fraudelor și protecția beneficiarilor

Potrivit instituției, scopul revizuirii criteriilor medico-psiho-sociale în vederea încadrării în grad de handicap a persoanelor cu dizabilități este de a elimina, în primul rând, fraudele din sistemul de protecție socială. În al doilea rând, reforma urmărește o protecție mai mare a beneficiarilor.

„Am pus în transparență proiectul de revizuire a criteriilor care stabilesc încadrarea în grad de handicap. Eliminăm cât mai mult din fraudele care astăzi fac sistemul nedrept, iar pe cei care au cu adevărat nevoie de sprijin trebuie să-i protejăm mai bine. Vrem să aducem mai multă claritate, mai multă corectitudine pentru persoanele cu dizabilități și pentru familiile lor. Fraudele și abuzurile nu mai trebuie să afecteze drepturile celor vulnerabili. Invit la dialog toate organizațiile neguvernamentale și îi asigur pe toți cei interesați de această reformă că vom da dovadă de maximă transparență și deschidere. Vom pune la dispoziție și un call center dedicat criteriilor de dizabilitate, pentru ca fiecare întrebare să primească un răspuns”, a subliniat Petre Florin Manole, ministrul Muncii.

„Regândim criteriile de acordare a certificatelor de handicap, astfel încât acestea să reflecte corect realitatea medicală și nivelul funcțional al fiecărei persoane. Ne propunem să eliminăm neclaritățile și diferențele de interpretare care, de prea multe ori, au dus la nedreptăți. Persoanele cu dizabilități trebuie respectate, sprijinite și integrate, nu puse în fața unor bariere inutile”, a declarat Alexandru Florin Rogobete, ministrul Sănătății.

Valabilitate permanentă de la prima evaluare pentru afecțiuni grave

Pentru a veni în sprijinul persoanelor cu dizabilități, Ministerul precizează că se propune stabilirea termenului de valabilitate permanent de la prima evaluare pentru afecțiuni grave, pentru care acum se acordă termen de valabilitate 12 sau 24 luni: retardul mental sever și profund; tulburări de spectru autist după împlinirea vârstei de 26 ani; cecitatea absolută și relativă; surdocecitatea; surdomutitate congenitală sau surditate bilaterală dobândită înainte de achiziționarea limbajului; amputații; tumori hipofizare cu sechele oftalmologice și neurologice grave; nanism hipofizar și acondrodispalzia; poliartrită reumatoidă stadiul IV; spondilita anchilozantă forme grave; sdr. Prader Willi; afecțiuni osteoarticulare cu anchiloze și tulburări servere, în afara resurselor terapeutice.

Conform instituției, pentru alte afecțiuni grave pentru care nu există o îmbunătățire a stării de sănătate după acordarea termenului de valabilitate 12/24 luni, se propune acordarea termenului de valabilitate permanent de la a doua evaluare.

Clarificări privind gradele de handicap

Potrivit sursei citate, revizuirea criteriilor de evaluare are în vedere progresul în domeniul medical și al tehnologiilor de asistență, ținând cont de noile descoperiri și tratamente, dar și de diversitatea nevoilor celor care trăiesc cu dizabilități. În același timp, Ministerul subliniază că se dorește aducerea de claritate și eliminarea suprapunerilor în descrierea gradului accentuat și grav. Acolo unde se impune, acordarea gradului grav cu asistent personal este condiționată de pierderea totală a autonomiei, comparativ cu situația anterioară.