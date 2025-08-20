Prima pagină » Social » Focuri de armă și panică pe terasa unui local din București: Atacatorul, prins la scurt timp de polițiști

Focuri de armă și panică pe terasa unui local din București: Atacatorul, prins la scurt timp de polițiști

Momente de panică în Sectorul 3 al Capitalei, unde un bărbat a tras șase focuri de armă pe terasa unui local. Deși nimeni nu a fost rănit, incidentul a mobilizat rapid forțele de ordine, iar atacatorul a fost depistat și reținut la scurt timp după ce a fugit de la fața locului.
Sursă foto: Pexels
Gabriel Pecheanu
20 aug. 2025, 10:07, Social

Miercuri dimineață, un apel la 112 a anunțat faptul că, pe terasa unui local din Sectorul 3, o persoană a deschis focul cu o armă de foc.

La fața locului au intervenit de urgență mai multe echipaje de poliție.

Din primele date, autorul a folosit un pistol și a executat șase focuri în direcția terasei, după care a părăsit zona.

În urma atacului, nicio persoană nu a fost rănită.

Atacatorul a fost identificat și depistat la scurt timp, iar cazul este acum instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București împreună cu Poliția Capitalei, pentru stabilirea exactă a circumstanțelor în care s-a produs evenimentul.