Focuri de armă și panică pe terasa unui local din București: Atacatorul, prins la scurt timp de polițiști

Momente de panică în Sectorul 3 al Capitalei, unde un bărbat a tras șase focuri de armă pe terasa unui local. Deși nimeni nu a fost rănit, incidentul a mobilizat rapid forțele de ordine, iar atacatorul a fost depistat și reținut la scurt timp după ce a fugit de la fața locului.