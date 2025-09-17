Galați: Investiție uriașă la cel mai important complex muzeal. Consumul de energie, redus cu 90%

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii „Răsvan Angheluță” Galați se va redeschide pentru vizitatori sâmbătă. Complexul are o nouă înfățișare, mai veselă și mai tinerească, dar este mult mai eficient din punct de vedere energetic.

Transformarea a fost făcută în cadrul unei investiții de peste 15,1 milioane lei (3 milioane de euro), realizată de Consiliul Județean Galați printr-un proiect finanțat prin PNRR. Autoritățile locale susțin că este una dintre cele mai mari investiții de acest tip din România.

„Prin această investiție verde, una dintre cele mai mari de acest fel din țară, adăugăm muzeului o nouă dimensiune: aceea a unei ”clădiri inteligente”, la cele mai înalte standarde de mediu, unde am reușit să reducem cu peste 90% consumul de energie și cu aproape 97% emisiile de carbon comparativ cu perioada de dinainte de modernizare. Dincolo de parametrii tehnici, la fel de importantă este și noua înfățișare cu care muzeul îi va întâmpina pe vizitatori. Noua fațadă plină de culoare, reconfigurarea unor spații interioare și elementele arhitecturale personalizate transformă clădirea într-un loc care te invită să intri cu bucurie și optimism”, a declarat Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați.

De la reabilitare termică până la stații de încărcare pentru mașini electrice

Modernizarea clădirii de 5.688 mp a inclus reabilitarea termică integrală, înlocuirea sistemelor de încălzire și climatizare, modernizarea instalațiilor de iluminat și de prevenire a incendiilor, dar și implementarea unor soluții de energie regenerabilă: panouri fotovoltaice, pompe de căldură, captatoare solare și un sistem de stocare a energiei electrice. Clădirea dispune acum și de trei stații de încărcare pentru mașini electrice.

De asemenea, muzeul a fost dotat cu sisteme inteligente de umbrire a clădirii în sezonul cald și cu sisteme de monitorizare și gestionare eficientă a consumului de energie, astfel încât managementul resurselor să fie în permanență optimizat.

Anual, peste 100.000 de vizitatori trec pragul clădirii care adăpostește expozițiile temporare, Acvariul, Observatorul Astronomic și Planetariul. De asemenea, în complex se află Grădina Botanică unde în prezent se construiește o seră uriașă pentru plante exotice. Viitoarea seră va avea lift și esplanadă la o înălțime de 20 de metri de unde se vor vedea palmierii, orașul Galați, Dunărea și Munții Dobrogei. Noul obiectiv va fi inaugurat anul viitor și se estimează că ar putea dubla sau chiar tripla numărul de vizitatori din Galați și din județele învecinate.