G7 condamnă „terorismul energetic sistematic” din Ucraina

Miniştrii energiei din ţările Grupului celor Şapte (G7) au condamnat vineri atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei şi au promis un sprijin mai puternic pentru Kiev, pe măsură ce se apropie iarna.

Într-o declaraţie comună după o reuniune de două zile la Toronto, miniştrii au afirmat că atacurile asupra sistemului de gaze naturale al Ucrainei creează „riscuri pentru comunităţi şi vieţi omeneşti, slăbesc infrastructura civilă şi subminează securitatea energetică a poporului ucrainean”.

Avertismentul a venit în contextul intensificării atacurilor aeriene ale Moscovei asupra instalaţiilor energetice ucrainene, pe care oficialii de la Kiev le-au descris ca „terorism energetic sistematic”.

Atacurile au perturbat în repetate rânduri alimentarea cu energie electrică şi au ameninţat liniile electrice externe care alimentează centralele nucleare ale Ucrainei. Miniştrii din SUA, Canada, Franţa, Germania, Italia, Japonia şi Marea Britanie şi-au reafirmat „sprijinul neclintit pentru Ucraina în apărarea integrităţii sale teritoriale şi a dreptului său de a exista”.

Ei au condamnat acţiunile Rusiei pentru că au provocat „consecinţe sociale, ecologice şi economice devastatoare pentru poporul ucrainean” şi au declarat că vor contribui la consolidarea rezilienţei energetice a Ucrainei prin sprijinirea protecţiei şi reparării instalaţiilor energetice critice, diversificarea şi securizarea lanţurilor de aprovizionare şi susţinerea eforturilor AIEA de asigurare a siguranţei şi securităţii nucleare.

G7 a solicitat, de asemenea, investiţii private pentru reconstrucţia a ceea ce a descris ca fiind un „sistem energetic fiabil, rezilient, eficient, accesibil şi mai descentralizat” pentru Ucraina.

Vineri seara, Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a emis o declaraţie în care acuză Rusia de „terorism nuclear” după atacurile cu rachete asupra substaţiilor care alimentează cu energie instalaţiile nucleare.

„Aceste atacuri deliberate asupra instalaţiilor energetice civile, care afectează în mod direct funcţionarea în siguranţă a instalaţiilor nucleare, poartă semnele terorismului nuclear şi constituie o încălcare gravă a dreptului internaţional umanitar”, a declarat ministerul într-o postare pe reţelele de socializare.

Acesta a adăugat că experţii AIEA inspectează în mod regulat instalaţiile afectate şi că atacurile încalcă o rezoluţie a Consiliului Guvernatorilor care interzice atacurile asupra infrastructurii energetice externe.

Ministerul a afirmat că firma energetică de stat rusă Rosatom ar fi putut fi implicată în planificarea atacurilor, invocând cunoştinţele tehnice necesare pentru identificarea unor astfel de ţinte. Acesta a îndemnat partenerii să înăsprească sancţiunile, inclusiv restricţiile extinse asupra Rosatom.

Experţii în domeniul umanitar şi energetic afirmă că atacurile reprezintă o ameninţare crescândă la adresa siguranţei nucleare globale.

Yuriy Boyechko, directorul general al organizaţiei non-profit Hope for Ukraine, cu sediul în SUA, a declarat vineri seara pentru Kyiv Post că acţiunile Rusiei constituie „o strategie deliberată şi catastrofală care transformă riscul unui dezastru nuclear într-o armă”.

Instalaţiile nucleare, chiar şi atunci când sunt inactive, depind de o sursă externă stabilă de energie pentru a răci reactoarele şi a menţine sistemele de siguranţă, a spus el. Întreruperea acestor conexiuni riscă să ducă la pierderea alimentării cu energie electrică din exterior, ceea ce ar putea duce la supraîncălzire şi la posibile scurgeri radioactive.

„Această strategie transformă conflictul dintr-un război regional într-o criză globală de siguranţă nucleară”, a spus Boyechko. El a îndemnat partenerii internaţionali să trateze astfel de atacuri ca pe nişte încălcări ale normelor de securitate globală şi să desfăşoare sisteme de apărare aeriană pentru a proteja staţiile de distribuţie şi liniile de transmisie din apropierea instalaţiilor nucleare.