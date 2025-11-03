Un bărbat din Roman s-a împuşcat în cap în timpul unei transmisiuni pe o platformă de socializare

Conform IPJ Neamţ „la data de 3 noiembrie a.c., în jurul orei 16:30, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Roman au fost sesizaţi de un bărbat, din judeţul Galaţi, cu privire la faptul că a văzut în cadrul unui live, pe o platformă de socializare un bărbat, care s-ar fi împuşcat cu o armă”.

La faţa locului au fost trimise patrule din cadrul Biroului Ordine Publică Roman şi echipaje medicale.

În curtea imobilului a fost identificat un bărbat, de 74 de ani, din Roman, care avea o plagă împuşcată la nivelul capului.

Bărbatul prezenta semne vitale, fiind transportat la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale, a mai transmis IPJ.

Bărbatul figurează ca deţinător de arme letale. Acestuia i-a fost anulat permisul de armă, însă se afla în interiorul termenului legal de depunere a acestora la un armurier autorizat, potrivit IPJ.

Anchetatorii continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă.