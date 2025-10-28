Șef din sectorul energetic ucrainean, reținut pentru delapidarea banilor publici

Biroul de Stat de Investigații al Ucrainei (SBI) a anunțat marți că l-a reținut pe fostul președinte al companiei naționale de transport al energiei electrice, Ukrenergo, în urma unei anchete privind însușirea ilegală a fondurilor întreprinderii de stat.

Dosarul vizează o schemă organizată în 2018, în care oficialul ucrainean a conspirat cu reprezentanții unei companii private în timpul unor licitații pentru reconstrucția gardurilor exterioare ale stațiilor electrice din sudul și vestul Ucrainei. La acel moment, acesta ocupa funcția de director adjunct al Departamentului de Investiții din cadrul Ukrenergo.

Schema avansurilor furate

„Întreprinderea de stat a transferat peste 13,7 milioane hrivne (325 000 de dolari) drept plăți în avans către contractant, sume pe care făptașii și le-au însușit”, au comunicat anchetatorii SBI, citați de Interfax-Ukraine.

Ei l-au depistat și pe inițiatorul schemei – un om de afaceri din Liov, implicat anterior într-un scandal privind furnizarea de echipament de calitate slabă pentru armata ucraineană, în valoare de peste 1 miliard hrivne.

Deși raportul oficial nu menționează nume, presa locală i-a identificat pe cei doi suspecți drept Volodimir Kudritskii, fostul șef al Ukrenergo, și omul de afaceri Ihor Hrinkevich.

Afaceristul ucrainean este cunoscut ca dezvoltator în construcții și, de asemenea, pentru contractele consistente cu statul ucrainean, inclusiv în domeniul echipamentelor militare. Companiile sale au furnizat îmbrăcăminte pentru armata ucraineană, în baza unor contracte de peste 1,5 miliarde hrivne, iar unele dintre aceste activități fac deja obiectul unor anchete anticorupție.