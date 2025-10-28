Înalt oficial rus, acuzat că a furat peste 4 milioane de tone de cereale din Ucraina

Procuratura Generală a Ucrainei a anunţat marți că adjunctul ministrului Agriculturii al Federaţiei Ruse este inculpat pentru confiscarea ilegală, la scară largă, a activelor întreprinderilor de stat şi private din complexul agro-industrial ucrainean, acțiuni desfășurate din primul moment al invaziei până la sfârșitul anului 2023.

Exportate ca produse rusești

„Este vorba despre proprietăţi ale unor companii ucrainene cunoscute: Nibulon, grupul de companii Tessla, Kernel-Trade, Corporaţia de Stat pentru Alimente şi Cereale a Ucrainei şi altele. Volumul total de cereale sustrase depăşeşte 4,136 milioane de tone”, au comunicat marți procurorii, citați de interfax-Ukraine. Potrivit estimărilor preliminare, cerealele furate valorează peste 23 de miliarde de hrivne (peste 550 milioane de dolari).

Cerealele ar fi fost sustrase din regiunile ocupate din Ucraina – Doneţk, Luhansk, Zaporijia şi Herson – şi transportate în Rusia şi în Peninsula Crimeea ocupată. Ulterior, ele au fost exportate pe rute maritime, ca mărfuri de origine rusă, către Siria, Egipt, Turcia, Liban şi alte ţări.

Lanţul suspecţilor se extinde

„Astfel de acţiuni nu sunt justificate de nicio necesitate militară şi constituie o încălcare gravă a dreptului internaţional umanitar”, au transmis oficialii ucraineni.

Procurorii îl acuză pe oficialul rus de crime economice comise în timpul războiului, pentru care legea ucraineană prevede o pedeapsă cu închisoarea de la 8 la 12 ani.

Înainte de acesta, suspiciuni similare au fost transmise şi către ministrul rus al Agriculturii, precum şi către un şef de departament din cadrul aceluiaşi minister. Ancheta continuă pentru a descoperi şi alţi oficiali ruşi implicaţi în schema de furt şi export ilegal al cerealelor Ucrainei.