Comisarul european pentru Energie este la București să vadă cum funcționează sistemul energetic

Nica spune că Dan Jørgensen, comisarul european pentru Energie și Locuințe, a venit și la rugămintea sa la București pentru a vedea cum funcționează sistemul energetic național al României – ce beneficii aduce integrarea în piața unică europeană, dar și ce provocări persistă din cauza prețurilor ridicate la energie și a lipsei de interconexiuni suficiente pe axa Austria–Ungaria–Slovacia.

„Împreună cu Mechthild Wörsdörfer, director general adjunct al DG ENER, comisarul a vizitat Dispecerul Energetic Național. A fost o ocazie importantă de a le arăta, direct din cel mai important centru de comandă al energiei din România, cum este gestionat sistemul energetic în timp real, care sunt provocările operaționale și de infrastructură și de ce este esențială creșterea interconectivității cu Vestul Europei”, spune Dan Nica, pe Facebook.

Potrivit europarlamentarului PSD, România are un rol strategic în securitatea energetică a Europei, dar fără interconexiuni suficiente, energia produsă în regiune nu poate circula eficient, ceea ce menține prețurile ridicate pentru consumatori și industrie.

„Investițiile în rețele și interconectări sunt cheia pentru o piață energetică europeană cu prețuri echitabile și energie curată pentru toți europenii”, adaugă Nica.