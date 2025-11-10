Este România pregătită energetic să facă față iernii? / Ce spune Comandamentul Energetic de Iarnă

România are pregătite pentru iarnă 206 mii de tone de cărbune, are 96% stocare de gaze naturale și o rezervă în lacurile energetice de peste 2.400 de gigawați (adică peste 74%), potrivit Rador.

Cu alte cuvinte, este pregătită să facă față energetic iernii.

Acestea sunt concluziile Comandamentului Energetic de Iarnă, care s-a întrunit astăzi la Parlament.

„Se produc și dezechilibre, dar necesarul de consum este, totuși, mult redus”

Președintele Comandamentului, Casian Nițulescu, a declarat, în acest context, că țara noastră înregistrează o scădere a consumului de energie datorită investițiilor în eficiența energetică, la care se adaugă creșterea numărului de prosumatori (persoană fizică sau juridică, cu statut regelementat, care produce energie electrică din surse regenerabile).

Aceștia au furnizat peste 3% din producția de energie electrică de la începutul anului, potrivit informațiilor puse la dispoziție de Nițulescu.

Acesta a admis că „se produc și dezechilibre”, însă că necesarul de consum de pe piața de energie este, totuși, redus „foarte mult”.