Germania sprijină cu 60 de milioane de euro sectorul energetic din Ucraina

Vineri, Yulia Svîrîdenko a avut o întâlnire alături de ministra Energiei din Germania, Katherina Reiche. Cele două oficiale au discutat despre pregătirile Ucrainei pentru iarnă și eforturile de consolidare a rezilienței energetice a țării.

Anunțul a fost dat pe pagina de X a premierului ucrainean Yulia Svîrîdenko. Aceasta a precizat că fondurile vor contribui la accelerarea livrărilor de generatoare, echipamente energetice și centrale termice mobile.

„I-am mulțumit ministrului german al Energiei, Katherina Reiche, pentru această decizie”, a scris Svîrîdenko.

Oficialele au discutat și despre stabilirea unui grup comun de lucru în domeniul Energiei, dar și despre formarea unui grup interguvernamental pentru sprijinirea investitorilor.

„Am convenit să înființăm un grup de lucru comun în domeniul energiei și să extindem cooperarea industrială. În decembrie, Berlinul va găzdui Forumul de afaceri ucraineano-german, o platformă pentru construirea de noi parteneriate între companiile noastre.

De asemenea, am propus ca Germania să semneze un acord interguvernamental pentru sprijinirea investitorilor, urmând modelul adoptat deja de Danemarca, Țările de Jos, Franța și Elveția”, a precizat premierul ucrainean.