Generația Z aplică pentru locuri de muncă în format fizic pentru că se simte singură

Un studiu realizat de Bupa, o companie de asigurări de sănătate din Marea Britanie, a descoperit că aproape 4 din 10 dintre tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani se simt singuri sau izolați social din cauza naturii muncii lor.

În acest sens, există dovezi că starea i-a determinat pe unii dintre ei să aplice pentru locuri de muncă în format fizic, scrie The Telegraph.

Concluziile fac parte din Indicele de bunăstare al Bupa, un raport anual privind sănătatea națiunii la locul de muncă. 24% din populația generală se simte singură sau izolată social din cauza circumstanțelor de la locul de muncă. În cazul generației Z, acest procent a crescut la 38%.

Mulți tineri care și-au început cariera în timpul carantinei din cauza pandemiei de Covid nu au avut ocazia de a-și construi o rețea socială din cauza muncii de acasă.

Peste o cincime dintre angajații din generația Z (21%) au declarat că locul lor de muncă nu le oferă sprijin pentru sănătatea mintală, în timp ce 45% dintre ei au luat în considerare trecerea la roluri care oferă mai multă interacțiune socială.

Dr. Naveen Puri, director medical al Bupa, a subliniat că „singurătatea poate avea un impact devastator asupra sănătății noastre mentale și fizice, cu efecte secundare asupra depresiei, anxietății, stresului și diabetului de tip 2”, mai scrie sursa citată.