Ghid gratuit pentru folosirea tehnologiei AI la clasă, destinat profesorilor și elevilor din România

GhidAIEDU.ro, este gratuit și se adresează tuturor elevilor și profesorilor din școlile din România li are scopul de a integra Inteligența Artificială (AI) în domeniul educațional, în contextul în care elevii și profesorii folosesc deja acest tip de tehnologie, însă fără repere clare, competențe validate și standarde unitare, potrivit comunicatului de presă publicat.

Potrivit raportului OECD TALIS 2024, doar 3% dintre profesorii români au utilizat metode de predare online sau hibrid, comparativ cu media OECD de 16%, în timp ce 46% declară că folosesc deja AI în activitatea didactică, peste media internațională de 36%.

Contrastul evidențiază un potențial ridicat de adoptare, dar și necesitatea unui cadru de utilizare a tehnologiei AI, care să fie fundamentat din punct de vedere pedagogic și susținut prin formare.

ICDL România atrage atenția că principalul obstacol nu este lipsa de interes sau de potențial, ci accesul la resurse educaționale structurate și aliniate la standarde internaționale.

„Profesorii din România sunt deja în fața acestui val tehnologic. Nu vorbim despre rezistență la schimbare, ci despre nevoia de repere clare și resurse relevante. GhidAIEDU.ro este un pas concret în această direcție, pentru a transforma utilizarea intuitivă a AI într-o practică profesională, responsabilă și aliniată la standarde internaționale”, au transmis reprezentanții ICDL România.

Ghidul oferă un cadru de orientare pentru utilizarea AI în educație, acoperind atât aspectele practice, cât și cele etice, în contextul în care tehnologia AI influențează deja modul în care elevii învață și realizează sarcinile școlare, iar integrarea acesteia trebuie realizată controlat și justificat pedagogic, potrivit comunicatului publicat.

Ghidul include: exemple de utilizare a AI în predare, evaluare și feedback; scenarii didactice aplicabile; recomandări privind protecția datelor și integritatea academică, precum și modele de decizie pentru adoptarea tehnologiei la nivel de școală.

Instrumentul GhidAIEDU.ro este disponibil gratuit și poate fi folosit imediat de toate instituțiile de învățământ din România.