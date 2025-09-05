Haos cu trotinetele pe străzile din Timișoara. Poliția îi caută pe tinerii filmați în timp ce-și făceau de cap în trafic

Imaginile au fost distribuite în mediul online unde au adunat foarte multe vizualizări și comentarii. „În urma imaginilor video apărute în spațiul public, vă comunicăm că polițiștii rutieri din cadrul IPJ Timiș efectuează verificări pentru identificarea și depistarea tinerilor din imagini”, a transmis IPJ Timiș.

De asemenea, polițiștii atrag atenția asupra acestui fenomen tot mai des întâlnit în trafic: circulația minorilor cu trotinete electrice sau biciclete direct pe carosabil, în afara zonelor permise.

Polițiștii precizează că circulația pe trotinete pe mijlocul străzii așa cum este cazul grupului de tineri din imagini, reprezintă un grav pericol pentru toată lumea. „Reamintim că legislația rutieră prevede clar faptul că trotinetele electrice și bicicletele trebuie utilizate pe pistele special amenajate, iar în lipsa acestora, numai pe partea dreaptă a carosabilului. Circulația pe mijlocul drumului, printre autoturisme, reprezintă un pericol grav atât pentru minori, cât și pentru ceilalți participanți la trafic”, a precizat IPJ Timiș.

Polițiștii au anunțat că în perioada următoare vor fi intensificate acțiunile de verificare pentru depistarea minorilor care circulă neregulamentar. Părinții sunt rugați să discute cu cei mici și să le explice regulile de circulație, pentru a evita accidentele.