Iepurași horror amplasați în centrul Municipiului Baia Mare aprind spiritele printre localnici / „Te doare mintea cum arată”

Piațeta din centrul Municipiului Baia Mare a fost decorată de Paști cu iepuri rupți, parcă, din filmele de groază.

Grupul de Facebook „Sesizări Municipiul Baia Mare” s-a umplut de ironii ale localnicilor, care se întrec în ironii la adresa iepurașilor „creepy”.

Iepurașii au beteală roșie pe post de buze și cercuri negre care înconjoară ochii, făcându-i să arate ca niște personaje malefice din filmele de groază.

„Mai bine ar fi plantat pomi și flori”

De altfel, iepurașii au aprins imaginația localnicilor, care au început să se certe.

Unii spun că mai bine primăria nu ar fi făcut nimic sau ar fi plantat pomi și flori, alții – că e foarte bine că nu a cheltuit banii.

„Acum vreo 10 ani râdeam noi de satmareni. Dar mai târziu roata s-a întors… Vouă v-a plăcut Târgul de Paște din Baia Mare?

P.s: Mi se pare mie sau din ce-a mai rămas din beteala de la pomul de Crăciun, organizatorii din Baia Mare au făcut iepurele din poză?”, a scris un utilizator.

„Faceți frumos la voi acasă!”

Un alt utilizator a comentat că primăria Baia Mare a făcut bine că nu a cheltuit banii pe decorațiuni de Paști.

De altfel, mai mulți utilizatori au insistat pe ideea că primăria face bine că nu se aruncă la cheltuieli. „E bine cum e! Faceți frumos acasă!”, a mai scris o utilizatoare.

Altcineva a scris că a fost să vadă iepurașii cu ochii ei, însă piațeta era goală.

Altcineva a scris: „Te doare mintea cum arată!”.

„Mai bine fără”, a scris altcineva, „Plantați copaci și flori, că arată mai bine”.

La Satu Mare se pare c-ar fi mai frumos

Apare, în postări, o constantă comparație cu Satu Mare, despre care localnicii cred că arată mai bine decât Baia Mare.

„Sătmărenii, cu un primar UDMR-ist, ne dau clasă. Așa, ca o așchie în piele: câte poduri au? La podul nostru prăbușit s-a mișcat o piatră?”.