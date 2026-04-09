Primarul municipiului Baia Mare a fost trimis în judecată pentru că a folosit mașina instituției în interes personal pe când era viceprimar

Primarul municipiului Baia Mare, Doru Ioan Dăncuş, a fost trimis în judecată de Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş pentru fapte comise în 2023, când ocupa funcția de viceprimar al municipiului. Procurorii îl acuză de delapidare în formă continuată pentru că ar fi folosit mașini ale primăriei în interes personal.
Pixabay
Laurențiu Marinov
09 apr. 2026, 10:42, Social

Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş a transmis printr-un comunicat de presă că prin rechizitoriul din data de 7 aprilie, întocmit de către un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş, s-a dispus trimiterea în judecată a lui Doru Ioan Dăncuş, la data presupuselor fapte viceprimar al municipiului Baia Mare, judeţul Maramureş, pentru comiterea infracţiunii de delapidare în formă continuată.

„În sarcina inculpatului Dăncuş Ioan Doru s-a reţinut în esenţă că, presupusele fapte ale acestuia, constând în aceea că, în datele de 06 aprilie 2023, 28 aprilie 2023, 01 mai 2023, 06 mai 2023 şi 23 mai 2023, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, în calitate de viceprimar al municipiului Baia Mare, cu atribuţii de gestiune a patrimoniului municipiului, de administrare şi de inventariere a bunurilor din domeniul public şi privat al municipiului, ar fi folosit autoturismele de serviciu, având numerele de înmatriculare (…) aflate în proprietatea municipiului Baia Mare, în interesul său personal sau al membrilor familiei sale, efectuând deplasări repetate de pe raza municipiului Baia Mare pe raza localităților Ieud și Finteușu Mare, judeţul Maramureș și retur, pe o distanţă cumulată de 620 de kilometri, autoturismele fiind conduse fie personal de către inculpat, fie de către inculpatul R.M.R. (angajat al Primăriei municipiului Baia Mare pe postul de conducător auto), la ordinul direct al viceprimarului – inculpatul Dăncuş Ioan Doru, cu consecința cauzării unei pagube municipiului Baia Mare”, a precizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș.

Pagubele imputate de procurori constau „în uzura firească a autoturismelor folosite, pe nedrept, în lipsa de folosinţă a respectivelor bunuri şi în contravaloarea carburantului/energiei electrice consumate de cele două autoturisme (în sumă de aproximativ 241,55 lei)”.

Faptele descrise întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de delapidare în formă continuată (cinci acte materiale), au considerat procurorii.

Alături de Doru Ioan Dăncuş a fost trimis în judecată și șoferul acestuia, pentru falsificarea foilor de parcurs.

 

 

 

